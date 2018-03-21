Голландцы высказались за расширение возможностей спецслужб

49 процентов голландцев, одобрили т.н. закон о "Большом Брате", расширяющий возможности спецслужб, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, необходимо 30% голосов. Таковы данные экзитполов, проведенных центром по исследованию общественного мнения Ipsos.

Если результаты подтвердятся, то закон просто вступит в силу, как и планировалось, с 1 мая этого года.

Согласно новому закону, спецслужбы смогут в массовом порядке перехватывать онлайн-коммуникацию, в том числе и граждан, которые не находятся под подозрением. Кроме того, спецслужбы смогут создать ДНК-базу любых граждан и делиться с иностранными коллегами полученными данными, даже без предварительного самостоятельного анализа.