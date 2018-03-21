Госдума вводит новое основание для запрета на въезд в Россию

Депутаты проголосовали за дополнительное основание для запрета на въезд иностранцев в Россию. Принятый единогласно в первом чтении законопроект направлен на борьбу с финансированием терроризма, пояснили разработчики.

Согласно поправкам, отказ на въезд в нашу страну получат те иностранцы, чьи счета были заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. До сих пор закон не закрывал границу для таких лиц, так что депутаты решили заполнить данный пробел. Как объяснил один из авторов, зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, инициатива связана с нарастанием угрозы терроризма и распространения оружия массового уничтожения. "Спецслужбы РФ многое делают для борьбы с данной угрозой, - признал он. - Но, только перекрывая в корне финансирование, можно уничтожить эту заразу".

Парламентарий пояснил, что запретить въезд могут тем лицам, в отношении которых вынесено решение о замораживании средств или об аресте имущества. Уполномоченным принимать такие решения органом является межведомственная комиссия при Росфинмониторинге. "Запрет будет распространяться на тот период, пока заморожены средства или активы", - пояснил Дивинский.

Сейчас в Россию могут не пускать граждан, которые участвуют в организациях, чья деятельность признана нежелательной в России, напомнил член комитета ГД по развитию гражданского общества Рамзил Ишсарин. Так что подобный запрет для "пособников террористической деятельности" напрашивается, уверен он. Поправки "можно рассматривать как определенный ответ на антироссийские санкции", считает первый зампред этого же комитета Иван Сухарев.

Ко второму чтению к физлицам нужно добавить и юрлица, чтобы запрет мог распространяться и на руководство организаций, предложил представитель комитета по контролю и регламенту Виктор Карамышев.