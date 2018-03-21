Японцы - народ живучий. В рейтинге ВОЗ стран с самой высокой продолжительностью жизни Япония лидирует уже много лет. Каждый четвертый житель страны старше 65 лет, а что касается долгожителей, перешагнувших вековой рубеж, их в Японии более 61 тысячи. На первой совместной конференции России и Японии по гериатрии японские специалисты рассказали, что делает государство и что может сделать сам человек, чтобы жить долго и меньше болеть.

Сто лет за плечами для многих японцев вполне себе нормальная ситуация. А средний показатель по стране - 84 года. Многие европейские страны, впрочем, если и уступают Японии, то совсем немного. Другие, несмотря на развитую экономику и высокий уровень медицины, отстают куда сильнее. В США, например, в среднем живут 79,3 года (31-е место из 183 стран). Наша страна за последние пять лет достигла успехов, но в последнем официальном рейтинге ВОЗ (2015 год) Россия занимает более чем скромное 110-е место с показателем 70,5 года (последние данные нашего минздрава за 2017 год - 72,7 года).

"В Японии накоплен опыт не просто долголетия, а здорового долголетия. Сейчас даже предлагают отодвинуть официальный возраст старости с нынешних 65 лет до 75, - рассказал директор Центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Хидетоши Эндо. - Речь идет о том, чтобы, несмотря на преклонный возраст, человек оставался бодрым, не нуждался в помощи других людей". Сейчас "средний" японец живет 80 лет, а японка - 86, а активный период длится до 70 и 73 лет.

Японские ученые пытаются вывести формулу долголетия и понять, что тут важнее: гены, образ жизни, питание? Вот какими секретами поделился доктор Хидетоши Эндо.

1 Меньше соли

Япония не всегда была такой благополучной, как сегодня. В 50-е годы прошлого века страна активно боролась с туберкулезом. А в 70-е годы японцы взялись за устранение причин, приводящих к заболеваниям сердца и сосудов. В целом привычная еда у них здоровая, жиров, тем более "вредных", они много не едят (об этом - ниже). Но был один негативный момент: слишком много соли - 30-40 граммов в день. А это с возрастом приводило к гипертонии, инфарктам и инсультам. Сейчас среднесуточное потребление соли не превышает 10 граммов, и здоровье сосудов кардинально улучшилось. "Меня удивляет ваша русская привычка: солонка на столе и досаливать любое блюдо, даже еще его не попробовав", - отметил доктор Эндо.

2 "Погорячее" не надо

С раком желудка, который много лет лидировал по уровню смертности, в Японии удалось справиться, внедрив обязательную гастроскопию. "Что касается профилактики, мы постоянно изучаем различные факторы, повышающие риск развития рака, - пояснил господин Эндо. - Многие японцы имели дурную привычку есть рис очень горячим, прямо огненным. Много сил было потрачено на то, чтобы объяснить вред очень горячей пищи и напитков".

3 Средиземноморская диета минус молоко

Традиционная японская еда отчасти напоминает средиземноморскую. Это овощи и фрукты каждый день. Куриное мясо и рыба, морепродукты. До четырех яиц в неделю. Растительное масло. А вот красного мяса японцы едят мало. Мраморная говядина - продукт очень дорогой. Средняя японская семья позволяет себе его только по праздникам. Европейцы пьют красное вино. У японцев другие напитки, но употребляют они их умеренно. Сахар тоже не в чести, и только нерафинированный тростниковый. А вот молока, йогурта, сыра в отличие от европейцев японцы почти не едят. Так что японская диета - это средиземноморская минус молоко.

Специфическая японская еда - это, конечно же, водоросли и продукты из сои, прежде всего сыр тофу и паста мисо. Растительный белок очень полезен, но плохо усваивается. В Японии сою ферментируют, что делает такой белок доступным.

4 Как готовят

Японские блюда редко жарят. Правда, есть что-то типа европейского гриля: на середину стола ставят металлический конус, который раскаляется от газовой горелки. Сидящие за столом берут палочками тончайше нарезанное мясо, разнообразные овощи и раскладывают на конусе. Через несколько минут запеченные продукты отправляются в рот. А жир, вытапливаемый из мяса, стекает в желобок под конусом. Это блюдо, точнее, способ приготовления, называют "Чингиз-хан".

Кроме того, японцы много готовят на пару и варят, а рыбу и вовсе едят практически сырой - разрезая на тонкие пластины.

Порции маленькие: еду подают в небольших чашках и тарелках, больше напоминающих блюдца. Способ еды палочками замедляет трапезу. В результате за один прием пищи японец в среднем съедает на 20% меньше европейца. Не случайно здесь в ходу поговорка "наесться на восемь десятых".

5 Физическая активность

Этому японцы уделяют очень много внимания и сил. "В Японии мода на ходьбу", - отметил доктор Эндо. В почете утренние занятия гимнастикой - в программе "Гимнастика по радио" участвуют большинство жителей страны. А для старшего поколения придумано опять же общенациональное движение "Распрями позвоночник". Сохранение осанки важно и для общего здоровья, и для предотвращения угрозы падений и травм.

6 Быть полезным

Сохранить способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Хотя болезнь Альцгеймера наступает и здесь - ею страдают 15% пожилых. Лекарства от старческого слабоумия пока не изобрели, хотя японцы над этим активно работают. И главный удар по Альцгеймеру - это борьба за здоровье сосудов головного мозга. "Все, что полезно в целом для здоровья, что предотвращает развитие диабета и гипертонии, - все это одновременно является и профилактикой старческого слабоумия", - говорит японский геронтолог. Помимо правильной еды, борьбы со стрессами (чему, кстати, способствуют японские привычки стабильности в работе и семейной жизни), физической активности в Японии считают важным сохранять социальную активность. Продолжать работать, поддерживать социальные связи. Если нет родственников - выручают разнообразные клубы по интересам.

7 Доступная медицина

С 60-х годов прошлого века в Японии введена обязательная система страхования, все виды лечения и лекарства японцам доступны. И это, конечно, не могло не повлиять на продолжительность жизни.

Акцент

Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического Научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава России

- С увеличением продолжительности жизни в нашей стране проблема лечения и реабилитации пожилых людей стала государственной задачей. В России создается система гериатрической помощи, в клиниках вводится специальность гериатра, записаться к нему на прием может любой гражданин старше 65 лет. Задача врача-гериатра - не вылечить отдельное заболевание, а решить весь комплекс проблем пожилого человека, связанных с процессом старения. Цель - улучшить качество жизни, сохранить способность человека к самообслуживанию. Мы уверены, что это возможно. Нам пора отойти от стереотипа, что болеть в пожилом возрасте - это нормально.