Израиль признал атаку на ядерный реактор в Сирии в 2007 году

Авиация Израиля десять с половиной лет назад разбомбила ядерный реактор в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армию еврейского государства.

По данным израильских военных, операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года. "ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону", - говорится в рассекреченных материалах.

В них также отмечается, что после атаки израильская армия "готовилась к ответным действиям" со стороны сирийцев. Именно поэтому "было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке", пояснили военные.

Дамаск в свое время заявлял, что удар пришелся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.