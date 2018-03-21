Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии

Армия Израиля впервые официально признала, что в 2007 году разбомбила предполагаемый секретный ядерный реактор в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в военном ведомстве еврейского государства.

"В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону", - проинформировали в минобороны, добавив, что разведка сочла ядерный объект не подлежащим восстановлению. Данные об этой операции были засекречены, поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям со стороны Сирии.

В 2011 году МАГАТЭ заявило, что уничтоженный объект "с большой долей вероятности" был ядерным реактором, который строился при помощи со стороны Северной Кореи. Однако эксперты организации не проводили расследование на территории сирийских военных объектов, получив отказ со стороны Дамаска.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал уничтожение секретного ядерного реактора "историческим и смелым поступком", который "доказал, что в вопросах национальной безопасности не может быть колебаний".

"Главный вывод из израильского налета на сирийский ядерный объект в 2007 году заключается в том, что мы не потерпим развития возможностей, угрожающих существованию Государства Израиль.Таков был сигнал в 1981 году, когда мы атаковали ядерный объект в Ираке. Так было и в случае с Сирией в 2007 году. Это урок на будущее нашим врагам", - отметил со своей стороны начальник израильского Генштаба Гади Айзенкот, слова которого приводит РИА Новости.