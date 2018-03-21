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21.03.2018 18:10
Рубрика: Культура

Как и когда купить билеты в театр с 90-процентной скидкой

Текст: Сусанна Альперина

Цены на театральные билеты оставляют желать лучшего. Многие уже приноровились смотреть спектакли на специальных ресурсах в Сети, что, конечно же, лишает зрителей должного впечатления от постановки. Но вот к Международному Дню театра объявлена специальная акция - жители России смогут купить электронные театральные билеты со скидкой до 90 процентов. Она пройдет на Яндекс.Афише, и называется "Театр.Go". Распродажа театральных билетов начнется в полночь 26 марта и завершится ровно через двое суток.

Фото: РИА Новости
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"Театр.Go" проводится второй год подряд совместно с автором проекта - платформой Radario. В акции участвуют Театральный центр имени Мейерхольда, Театр имени Пушкина, "Сатирикон", "Театр имени Ленсовета", "Приют комедианта", "Балтийский дом" и другие известные театры в разных городах России.

"Мы планировали, что распродажа продлится сутки - как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдет спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова", - говорит руководитель Яндекс.Афиши Светлана Перловская.

Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится 25 марта. Зрители смогут выбрать спектакль и места на схеме зала, а затем заплатить удобным способом. Чтобы не пропустить день продаж, можно подписаться на рассылку, - тогда уведомление придет на почту заранее.

Кстати

В прошлом году в рамках акции было продано более 57 тысяч билетов в 145 театров из 26 городов России.

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