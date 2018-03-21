Посетители торговых центров нередко оказываются жертвами карманников. При этом ни видеокамеры, ни большое количество охранников не останавливают воришек.

Держать при себе большую сумму наличными - всегда рискованно, если пропадут, то навсегда. Фото: depositphotos

В такой неприятной ситуации оказалась и автор этих строк. Вечером заехала в гипермаркет, сняла наличные в расположенном там банкомате. Видимо, это и оказалось "роковой" ошибкой. Когда потребовалось расплатиться за покупки, кошелька с недавно снятыми деньгами в сумке не оказалось.

Выронить не могла, точно помнила, как положила кошелек в сумку. Да и недалеко от банкомата стояли несколько охранников. Сразу, как обнаружила пропажу, обратилась к ним, объяснила ситуацию и попросила просмотреть записи с камер. Вдруг там воришки крупным планом! Охранники со скучающим видом сообщили, что это не входит в их обязанности, и посоветовали звонить в полицию.

Полиция быстро приехала, приняла заявление, вот только даже по прошествии недели мне так и не сообщили результаты изучения видеозаписей. Полицейские лишь сказали, что воры знают расположение камер и зоны, которые они покрывают. Поэтому, когда намечают жертву, ведут ее до того места, где можно украсть, не будучи заснятым на видео.

По мнению президента общественной организации "Деловые люди" Ольги Косец, без современной и надежной системы безопасности ТЦ не смогут получить высокий трафик покупателей и крупных арендаторов. "Управляющие компании ТЦ должны серьезно тратиться на содержание службы охраны, камер слежения, металлоискателей, гарантирующих отсутствие карманников на вверенной им территории, - считает Косец. - Преступный элемент точно знает, где можно безнаказанно поживиться. И пользуется этим легко и непринужденно, отпугивая покупателей, что сказывается рано или поздно на бизнесе арендаторов и, как следствие, на рентабельности торгового центра".

Однако на практике камеры охватывают не всю территорию, а изображение с них невозможно оперативно просмотреть. "Часто бывают кражи личных вещей, и стекла в машинах на стоянке бьют, - рассказывает охранник ТЦ. - Делают все быстро и профессионально, не попадаясь на глаза. Вокруг магазинов всегда много подозрительных личностей. Я же не могу их заставить уйти или задержать, если они на моих глазах не совершают противоправных действий".

Профессиональные воры знают расположение камер и зоны, которые они покрывают. Фото: photoxpress

Сегодня не существует жестких требований по обеспечению безопасности торговых центров. "Все решают управляющие организации и арендаторы, - поясняет зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. - На самом деле большинство владельцев ТЦ и арендаторов не тратятся на профессиональную охрану. Или просто набирают людей без опыта, или предлагают своим же сотрудникам совместительство. От таких охранников, конечно же, толка мало. Сегодня внутри профессионального сообщества обсуждаются стандарты для работников по обеспечению безопасности. Пока аналогичные стандарты утверждены для сферы образования. Для работы в школах набирают только профессиональных охранников. Людей, которые проходят обучение, сдают экзамены, знают, как распознать правонарушителя и грамотно вести себя в сложной ситуации. Мы проводили эксперимент в школах по работе "тревожных кнопок". После нажатия на такую кнопку через три минуты прибывает наряд Росгвардии, через 5 минут - полиция. Ничто не мешает и бизнесу оборудовать свои торговые объекты "тревожными кнопками".

Советы

1 Не стоит снимать деньги в банкоматах, расположенных в людных местах.

2 Не надо вынимать кошелек и дорогие гаджеты во время перемещения по торговому залу.

3 Расплачиваться лучше банковской картой, ее в случае пропажи можно быстро заблокировать. Карманники не смогут быстро подобрать код и снять деньги.

4 Рюкзаки - приманка для воров. Поэтому не надо носить в них ничего ценного (впрочем, в задний карман джинсов класть кошелек и мобильник тоже не стоит).

5 Не храните карточки в кошельке, лучше отвести им отдельное место в сумочке.

6 Если вдруг кто-то неожиданно толкнул или как-то навязчиво заговорил, сразу же стоит проверить ценные вещи. Карманники именно так отвлекают свою потенциальную жертву.

Вообще, держать при себе большую сумму наличными - всегда рискованно, если пропадут, то навсегда. Как признавались полицейские, даже если удастся вычислить, задержать и осудить вора, не факт, что удастся взыскать с него материальный ущерб. У него может не оказаться ни собственности, ни денег на счетах. Но если все-таки кража произошла, обязательно обращайтесь в полицию. Шансы, что воров поймают, невелики, но не стоит ими пренебрегать.