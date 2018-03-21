Комиссия ГД по этике оправдала депутата Слуцкого

Думская комиссия по этике провела заседание в ответ на жалобы журналисток на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Коллеги сочли предъявленные ему обвинения в домогательствах необоснованными и спланированными.

Жалобы в предвыборный период поступили от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы BBC Фариды Рустамовой. При этом первая из девушек сообщила об инциденте, который якобы произошел в 2014 году, а вторая жаловалась на события, якобы имевшие место в прошлом году. Комиссия в закрытом режиме заслушала как журналисток, так и самого Слуцкого, а также других депутатов.

Глава комиссии Отари Аршба заявил, что "поведенческих нарушений у Слуцкого" по итогам обсуждения не выявлено.

- Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Леониду Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, - отмечается в решении. Также члены комиссии обратили внимание на то, что сообщения поступили спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место инцидентов.

Все это "свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", заключили в комиссии. Отметим также, что в тот же период на Слуцкого публично жаловалась еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе, которая заявила о приставаниях депутата, якобы имевших место 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении. Однако официально жалобу в ГД она не направляла.

Член комиссии Ирина Роднина пояснила, что депутаты - "не судьи", у них нет должного инструментария для проверки претензий. Так что журналисткам она посоветовала обратиться непосредственно в суд.

Сам Слуцкий уверен, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" являются провокацией и заранее обречены на провал. Выйдя из кабинета, где проходило заседание, он выразил благодарность всем тем, кто его поддержал. В частности, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, омбудсмену Татьяне Москальковой и коллегам-женщинам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обвинения ранее, не исключил, что ситуация действительно является провокацией. Он, как и комиссия, обратил внимание на то факт, что "истории многолетней давности всплыли именно в предвыборный период" и продвигают их "представители иностранных СМИ или СМИ, которые с ними работают".