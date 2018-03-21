Новости

Подозреваемого в насилии актера сериала "Последний мент" отпустили 19:10
Более 1,3 миллиарда рублей направят в Поморье на повышение зарплат 18:58
"Северному потоку - 2" предписали соответствовать законам ЕС 18:56
Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров 18:42
Минкомсвязи: Половину FAN ID на ЧМ-2018 заказали иностранные граждане 18:41
Замминистра строительства предложил провести интернет в туалеты 18:14
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими 18:12
Как и когда купить билеты в театр с 90-процентной скидкой 18:10
В центре Москвы провалился асфальт 18:02
МИД РФ: США знают, кто сбил малазийский Boeing и скрывают данные 18:01
Американская организация попала в России в список нежелательных 18:00
Беларусь вошла в число мировых лидеров по лечению туберкулеза 18:00
В ООН сожалеют из-за недопуска россиян на выборы 18 марта на Украине 17:55
Алла Пугачева рассказала ненавистникам, куда им деть свою злобу 17:55
Нарусова решила проэкзаменовать Мединского 17:44
В США полиция установила личность "взрывника из Остина" 17:42
Госдума будет работать по новому графику 17:40
На Кубани женщина напала на помогавшего ей с разводом адвоката 17:40
Под Белгородом офицер погиб, спасая солдата 17:35
Комиссия ГД по этике оправдала депутата Слуцкого 17:32
Впервые за год выросли реальные располагаемые доходы россиян 17:30
Жилец рухнувшего в Мурманске дома оставил странную запись в соцсетях 17:24
Лидеры рейтинга городской среды получат 1 млрд руб. на благоустройство 17:21
Вышел трейлер австралийского хоррора про гигантскую свинью-людоеда 17:20
Северный флот испытал антикварную зенитку 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 17:32
Рубрика: Власть

Комиссия ГД по этике оправдала депутата Слуцкого

Текст: Татьяна Замахина

Думская комиссия по этике провела заседание в ответ на жалобы журналисток на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Коллеги сочли предъявленные ему обвинения в домогательствах необоснованными и спланированными.

Жалобы в предвыборный период поступили от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы BBC Фариды Рустамовой. При этом первая из девушек сообщила об инциденте, который якобы произошел в 2014 году, а вторая жаловалась на события, якобы имевшие место в прошлом году. Комиссия в закрытом режиме заслушала как журналисток, так и самого Слуцкого, а также других депутатов.

Депутат Слуцкий пообещал подать в суд за обвинения в домогательствах

Глава комиссии Отари Аршба заявил, что "поведенческих нарушений у Слуцкого" по итогам обсуждения не выявлено.

- Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Леониду Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, - отмечается в решении. Также члены комиссии обратили внимание на то, что сообщения поступили спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место инцидентов.

Все это "свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", заключили в комиссии. Отметим также, что в тот же период на Слуцкого публично жаловалась еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе, которая заявила о приставаниях депутата, якобы имевших место 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении. Однако официально жалобу в ГД она не направляла.

Член комиссии Ирина Роднина пояснила, что депутаты - "не судьи", у них нет должного инструментария для проверки претензий. Так что журналисткам она посоветовала обратиться непосредственно в суд.

Сам Слуцкий уверен, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" являются провокацией и заранее обречены на провал. Выйдя из кабинета, где проходило заседание, он выразил благодарность всем тем, кто его поддержал. В частности, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, омбудсмену Татьяне Москальковой и коллегам-женщинам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обвинения ранее, не исключил, что ситуация действительно является провокацией. Он, как и комиссия, обратил внимание на то факт, что "истории многолетней давности всплыли именно в предвыборный период" и продвигают их "представители иностранных СМИ или СМИ, которые с ними работают".

Главное сегодня

Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией