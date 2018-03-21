Малые противолодочные корабли проектов 1124 и 1124М Черноморского флота будут первыми в составе ВМФ вооружены новыми ракетами 90Р1. Они значительно повысят боевую мощь кораблей по их основному профилю - борьбе с подводными лодками и подводными диверсантами.

Разработаны ракеты специалистами концерна "Техмаш" Госкорпорации "Ростех", и первыми их получили черноморцы - об этом сообщила пресс-служба корпорации. Новые ракеты 90Р1 войдут в состав корабельных реактивных комплексов РПК-8 "Запад". Они должны обеспечивать последний рубеж обороны корабля в борьбе с подводными лодками, торпедами и диверсантами. Залп из 12 направляющих одной установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров.

Стоит сказать, что современная защита боевых кораблей от подводных лодок имеет несколько рубежей. Прежде всего, охоту за чужими субмаринами ведут вертолеты. Если они обнаруживают цели на любом удалении от охраняемого морского конвоя, то поражают их с помощью самонаводящихся торпед. Если же вражеской подлодке удалось подойти на дальность пуска своих торпед, то защиту обеспечат уже комплексы ближней обороны, такие как РПК-8 "Запад". Различные типы их ракет эффективны как против подводных лодок, так и уже пущенных торпед.

Внешне залп "Запада" напоминает залп реактивной системы "Град". По координатам, в которых предположительно находится или субмарина, или пущенная ей торпеда, одновременно выстреливается до 12 ракетных снарядов 90Р1 калибра 212 мм. При вхождении в воду от ракеты отделяется боевая часть - самонаводящийся гравитационный снаряд 90СГ.

За счет начальной скорости и внушительной массы снаряд стремительно погружается, при этом работает его гидроакустическая система наведения с радиусом действия 130 метров, направляющая снаряд к цели. Поражение обеспечивается фугасной боевой частью с кумулятивной воронкой. При контакте с корпусом подводной лодки срабатывает взрыватель, и направленный фугасный подрыв более 19 килограммов взрывчатого вещества гарантированно пробивает корпус субмарины. А если учесть, что на лодку идет целый рой ракет, то шансов уцелеть нет. Вероятность поражения подводных целей одним залпом заявлена на уровне 0,8.

Для подводников ракетные системы "Запад" - тихий ужас. На субмарине отчетливо слышат звук удара множества ракет по воде, а дальше наступает тишина - боевые части 90СГ идут к цели бесшумно. Остается ждать неизбежного взрыва.

В случае стрельбы по диверсантам или торпедам взрыв происходит через заранее заданное время. Огромной силы гидравлический удар уничтожит диверсантов, и если не вызовет детонацию торпеды, то гарантированно повредит ее систему управления.

Модернизация затронула стартовую цепь запуска двигателя, систему автоматизированного заряжения пусковой установки и систему управления стрельбой с внедрением новых баллистических зависимостей и реализацией режимов стрельбы по подводной лодке и торпеде.

Чем вызвана необходимость модернизации и так хорошо зарекомендовавшего себя на флоте ракетного комплекса "Запад"? На это ответил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов:

- В последнее время российские военные корабли все чаще выполняют задачи в отдаленных районах мирового океана. Во время походов их сопровождают иностранные субмарины. В таких условиях постоянное совершенствование возможностей по противодействию подлодкам крайне необходимо для обеспечения боевой живучести корабельных соединений. Минобороны поставило нам задачу возродить производство одного из наиболее эффективных средств ближней зоны противолодочной обороны - ракеты 90Р и наладить серийное производство ее модифицированной версии. Мы выполнили задачу в срок. И начинаем поставку флоту модернизированных противолодочных систем.