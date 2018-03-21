Лавров: Лондон сознательно подрывает отношения с Россией

Лондон сознательно подрывает отношения с Россией, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Токио.

"Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений. Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, конечно же, никто не отменял принцип взаимности", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров отметил, что он надеется на помощь Токио в уточнении информации об экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии, которые были найдены в тяжелом состоянии на скамейке торгового центра в британском городе Солсбери после предположительного отравления нервно-паралитическим веществом.

"Мы выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло", - подчеркнул министр.

Также он отметил, что "для всех было бы лучше, если бы официальный Лондон перестал нервничать".

Лондон, по его словам, выдвинул обвинения, не дожидаясь не только суда, но и окончания расследования, которое, по информации Скотланд-Ярда, займет месяцы.

"Англосаксонское право пополняется новым очень интересным инцидентом", - отметил он.

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что японская сторона считает необходимым тщательно разобраться в произошедшем.

Днем ранее состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в котором британская сторона проинформировала Токио о позиции Лондона по делу Скрипаля.