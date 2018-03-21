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21.03.2018 07:40
Рубрика: Власть

Лавров рассказал о влиянии глобальной ПРО на безопасность РФ

Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США напрямую затрагивают безопасность России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В среду глава российского МИД провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно.

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"Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны напрямую затрагивают безопасность Российской Федерации. Мы (с Коно) договорились этот диалог продолжать конструктивно и внимательно слушать друг друга", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.

По словам министра, "при полном уважении права Японии выбирать пути обеспечения защиты своей территории мы исходим из того, что любые действия любой страны в этой сфере должны опираться на принцип неделимости безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других".

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