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Лидер The Who Роджер Долтри оглох от своей музыки

Новость 21.03.2018, 16:20 | Текст: Олег Усков
Фото: Первый канал
Фото: Первый канал

74-летний британский актер и музыкант, лидер-основатель группы The Who Роджер Гарри Долтри оглох. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на "шокирующее признание" самого артиста, сделанное во время выступления в Вегасе.

Где Долтри сообщил аудитории, что "убил" себе слух постоянной громкой музыкой. Как на собственных концертах, так и посещая многочисленные концерты коллег.  

По словам музыканта, в результате он вынужден использовать теперь слуховые аппараты и читает по губам.

При этом заканчивать карьеру не планирует.

Фото: REUTERS/ David W Cerny
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Но имеет, наученный горьким опытом, один ценный совет для молодых музыкантов - использовать "чертовы беруши". До чего он сам, к сожалению, ранее не додумался.

Долтри, Командор ордена Британской империи, родился 1944 году. The Who собрал, с тремя другими музыкантами, в 1964-м. Далее прославившись как один из самых харизматичных и буйных рок-н-рольщиков.

Включен в сотню лучших вокалистов "всех времен и народов" по версии журнала Rolling Stone.

В составе The Who получил премию Grammy - в 2001-м. В 1990-м был введен в Зал славы рок-н-ролла.

В нескольких десятках фильмов и сериалов снялся как актер, начав в семидесятые. Включая: разумеется, "Томми" и "Листоманию", "Горца", "Чисто английское убийство", "Байки из склепа", "Однажды в сказке", C.S.I. В "Симпсонах" он тоже есть.

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