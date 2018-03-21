Макрон призвал сделать французский "мировым языком"

Франкоязычные страны должны продвигать французский в качестве "мирового языка". С таким призывом выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

"Франция должна гордиться тем, что она одна из стран, в которых учатся, говорят и пишут на французском. Французский должен стать языком завтрашнего дня", - сказал Макрон, выступая перед студентами Французской академии в Париже по случаю празднования Международного дня франкофонии.

Как шутя заметил президент, в его предложении можно узреть "конфликт интересов": более десяти лет политик женат на бывшей учительнице французского языка и латыни Брижит Троньё, в которую он был влюблен со школьных времен.

По словам Макрона, его предложение не является "отголоском колониального прошлого". "Необходимо отдать должное и другим языкам", - указал он, пообещав поддерживать образовательные системы франкоязычных стран.