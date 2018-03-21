Матвиенко поручила подготовить "белую книгу" нарушений права на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам подготовить "белую книгу" всех фактов грубых нарушений международного права на Украине, в том числе в связи с выборами президента РФ.

Ранее в ходе пленарного заседания сенаторы приняли заявление, осуждающее действия украинских властей, не допустивших российских избирателей на участки для голосования на выборах президента России 18 марта в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

"Надо параллельно дать поручение комитету по международным делам сделать такую "белую книгу" нарушений на Украине международного права, прав журналистов, права свободы слова, прав человека и сделать такое основательное уже обращение во все международные структуры с демонстрацией фактов вопиющих нарушений всех мыслимых и немыслимых международных норм и правил", - предложила Матвиенко, выслушав мнения сенаторов по данному вопросу.

"Мириться с этим нельзя", - уверена глава Совфеда.