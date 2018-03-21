Мединский призвал усилению государственного протекционизма в сфере кино

Аудитория российского кино в прошлом году достигла рекордных показателей, но для сохранения и укрепления этой тенденции необходимо усилить государственную защиту отечественного кинематографа. Такое мнение высказал сегодня на "правительственном часе" в Совете Федерации министр культуры России Владимир Мединский.

"Мы никогда не производили столько успешных фильмов и никогда не добивались такого внимания зрителей к нашему кино", - сказал глава Минкультуры. Причем этого, по его словам, удалось достичь без большой государственной поддержки. "Весь бюджет государственной поддержки отечественного кинопроизводства - это примерно 40 минут одного голливудского блокбастера", - подчеркнул Мединский.

По его словам, "прошлый год дал максимальные показатели по числу зрителей российского кино за всю историю современной России за последние 25 лет - 55 млн человек, это в два раза больше, чем пять лет назад". "Мы не могли и мечтать о такой доле российского кино, какой достигли в прошлом году - более 25% зрителей", - отметил министр.

"Двигаться дальше без усиления государственного протекционизма невозможно", - считает Мединский. Он отметил, что ежегодно порядка 400-500 млн долларов уходит из России в качестве сборов от проката американских фильмов. Причем эти картины не всегда несут "созидательную и содержательную функцию".

Министр культуры привел в пример ряд стран, где доля отечественного кино жестко регламентируется, среди них - Франция и Польша. Он считает, что необходимо подумать о мерах поддержки российского кинематографа. "Министерство культуры знает, что надо делать, как надо делать осторожно, чтобы не повредить кинотеатрам, прокатчикам", - сказал Мединский. "Для этого необходимо общественное мнение, политическая воля, поддержка законодателей. Это возможно только в условиях большого консенсуса", - добавил он.