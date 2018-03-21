Новости

В Петербурге перевели белорусского "Евгения Онегина" 12:48
На трассе М4 "Дон" растянулась 50-километровая пробка 12:40
В Воронеже рассказали о состоянии раненых в ДТП с автобусом из Еревана 12:39
Мэр Калининграда досрочно подал в отставку 12:39
В Подмосковье у девушки нашли более килограмма "спайса" 12:35
Топилин назвал срок появления электронных трудовых книжек 12:33
Узбекские милиционеры вернут на родину потерявшего память россиянина 12:31
Алла Пугачева рассказала о резком ухудшении здоровья 12:30
Названы регионы, которые не справляются с выплатами на второго ребенка 12:29
СК и прокуратура занялись перестрелкой в курганской школе 12:21
Заседание Госдумы началось с поздравлений президенту 12:17
Мединский призвал усилению государственного протекционизма в сфере кино 12:15
В день матча Россия-Бразилия МЦК изменит режим работы 12:12
Беларусь вошла в топ-25 стран въездного туризма в Россию 12:08
В Тамбове возбуждено уголовное дело о массовом отравлении 12:06
В Краснодаре задержали банду лжеполицейских 12:05
Дзюба: Карпин хотел погубить мою карьеру 11:59
Число жертв взрыва газа в Мурманске выросло до трех 11:57
Сотрудники "Почты России" поймали преступную группу, воровавшую посылки 11:50
Физиолог Марьяна Безруких: В 10-11 лет ребенка бесполезно наказывать 11:45
По третьему гуманитарному коридору из Восточной Гуты вышли 315 человек 11:45
Топилин рассказал, как будут бороться с бедностью 11:42
Французская пара заподозрила няню своих детей в колдовстве и убила ее 11:42
В Крыму раскрыто убийство, совершенное 22 года назад 11:35
В результате стрельбы в курганской школе пострадали семеро детей 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 12:15
Рубрика: Власть

Мединский призвал усилению государственного протекционизма в сфере кино

Текст: Галина Мисливская

Аудитория российского кино в прошлом году достигла рекордных показателей, но для сохранения и укрепления этой тенденции необходимо усилить государственную защиту отечественного кинематографа. Такое мнение высказал сегодня на "правительственном часе" в Совете Федерации министр культуры России Владимир Мединский.

"Мы никогда не производили столько успешных фильмов и никогда не добивались такого внимания зрителей к нашему кино", - сказал глава Минкультуры. Причем этого, по его словам, удалось достичь без большой государственной поддержки. "Весь бюджет государственной поддержки отечественного кинопроизводства - это примерно 40 минут одного голливудского блокбастера", - подчеркнул Мединский.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Продюсеры и режиссеры обсудили в "РГ", как закрепить успехи нашего кино

По его словам, "прошлый год дал максимальные показатели по числу зрителей российского кино за всю историю современной России за последние 25 лет - 55 млн человек, это в два раза больше, чем пять лет назад". "Мы не могли и мечтать о такой доле российского кино, какой достигли в прошлом году - более 25% зрителей", - отметил министр.

"Двигаться дальше без усиления государственного протекционизма невозможно", - считает Мединский. Он отметил, что ежегодно порядка 400-500 млн долларов уходит из России в качестве сборов от проката американских фильмов. Причем эти картины не всегда несут "созидательную и содержательную функцию".

Министр культуры привел в пример ряд стран, где доля отечественного кино жестко регламентируется, среди них - Франция и Польша. Он считает, что необходимо подумать о мерах поддержки российского кинематографа. "Министерство культуры знает, что надо делать, как надо делать осторожно, чтобы не повредить кинотеатрам, прокатчикам", - сказал Мединский. "Для этого необходимо общественное мнение, политическая воля, поддержка законодателей. Это возможно только в условиях большого консенсуса", - добавил он.

Главное сегодня

Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии
Топилин рассказал, как будут бороться с бедностью
Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор
Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли