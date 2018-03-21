Медведев заявил о необходимости "донастройки" налоговой системы

Налоговой системе страны нужна донастройка, чтобы она обеспечивала наполнение бюджета и в то же время стимулировала структурные сдвиги в экономике, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства провел совещание по экономическим вопросам, главной темой которого стало совершенствование налоговой системы. Долгое время государство придерживалось политики налоговой стабильности, столь необходимой для устойчивого развития бизнеса. Все обязательства по налоговым платежам - и для граждан, и для предпринимателей, - подчеркнул Медведев, исполнялись.

"В этом смысле система показала себя достаточно эффективной", - подчеркнул премьер. В доказательство он привел динамику налоговых поступлений за прошлый год: в консолидированный бюджет зачислено на 20 процентов больше по сравнению с 2016 годом, в федеральный бюджет - на 32 процента.

Но теперь перед страной стоят новые большие экономические задачи, в том числе оговоренные в Послании президента Федеральному Собранию, и для их решения налоговую систему нужно донастроить. "Всякая налоговая система выполняет взаимосвязанные задачи. Она, с одной стороны, пополняет бюджет, с другой стороны, должна стимулировать и структурные сдвиги, - считает председатель правительства. - И вот баланс этих двух подходов - самая сложная задача".

Дмитрий Медведев предложил обсудить вопрос завершения налогового маневра в нефтяной отрасли - подходы к вопросу разные и нужно определяться. Он также напомнил о решении по поддержке других отраслей экономики через механизм инвестиционного и налогового вычета на период ближайших 10 лет по налогу на прибыль организаций. К вычету могут предъявляться до 90 процентов расходов на приобретение и реконструкцию объектов основных фондов.

Необходимо навести порядок в системе льгот и изъятий, которые вводились на федеральном уровне в отношении региональных и местных налогов. "Мы договаривались в целом использовать механизм двух ключей, с тем, чтобы регионы могли в большей степени влиять на собственную налоговую базу, - напомнил премьер. - При этом, конечно, руководители субъектов в этом случае должны ставить во главу угла интересы развития всего региона, своих территорий, а не просто фискальные задачи".

- Необходимо продолжить работу над системой налогового администрирования, - указал Медведев еще на одну задачу. - Она продолжается у нас уже достаточно длительный период, но настраивать все равно необходимо налоговое администрирование.

Актуальным остается совершенствование взаимодействия между налоговыми и таможенными органами, особенно в условиях внедрения маркировки товаров для лучшего прослеживания их движения. "Это очень важное направление, которое позволит эффективнее бороться с контрафактом, с фальсифицированной продукцией. Ну и тем самым качество продуктов будет другим", - сказал глава правительства.