МЭР предлагает смягчить санкции за неуплату включаемых в НК платежей

Сейчас рассматривается несколько вариантов законодательного закрепления неналоговых платежей, один из них - включить платежи, имеющие налоговый характер, в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", Минфин предлагает закрепить там сборы в систему "Платон", отчисления операторов связи, плату за негативное воздействие на окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы.
Однако Минэкономразвития видит в таком подходе риски, связанные в первую очередь с ответственностью плательщиков, говорит представитель ведомства. Например, принципы контроля за сборами в систему "Платон" кардинально отличаются от общих принципов уплаты налогов: плата производится на счета концессионера в коммерческом банке с дальнейшим перечислением в Федеральный дорожный фонд, если же платеж не поступил или поступил не в полном объеме, проезд по автодорогам блокируется. Налоговый кодекс предусматривает более жесткие меры ответственности вплоть до ареста счетов и имущества организации.
В отношении платежей, которые не будут переноситься в Налоговый кодекс, Минэкономразвития совместно с Минфином разработали законопроект "О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".