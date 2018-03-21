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21.03.2018 05:30
Рубрика: Экономика

МЭР предлагает смягчить санкции за неуплату включаемых в НК платежей

Текст: Игорь Зубков
В случае включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) целесообразно ограничить меры ответственности предпринимателей за их неуплату, считает Минэкономразвития. Об этом "Российской газете" сообщил представитель ведомства.

Сейчас рассматривается несколько вариантов законодательного закрепления неналоговых платежей, один из них - включить платежи, имеющие налоговый характер, в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", Минфин предлагает закрепить там сборы в систему "Платон", отчисления операторов связи, плату за негативное воздействие на окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы.

Фото: depositphotos.com
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Однако Минэкономразвития видит в таком подходе риски, связанные в первую очередь с ответственностью плательщиков, говорит представитель ведомства. Например, принципы контроля за сборами в систему "Платон" кардинально отличаются от общих принципов уплаты налогов: плата производится на счета концессионера в коммерческом банке с дальнейшим перечислением в Федеральный дорожный фонд, если же платеж не поступил или поступил не в полном объеме, проезд по автодорогам блокируется. Налоговый кодекс предусматривает более жесткие меры ответственности вплоть до ареста счетов и имущества организации.

В отношении платежей, которые не будут переноситься в Налоговый кодекс, Минэкономразвития совместно с Минфином разработали законопроект "О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

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