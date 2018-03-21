МИД прокомментировал заявление Бориса Джонсона об "Олимпиаде 1936 года"

Действия Лондона на российском направлении направлены на создание образа врага, для этого используются самые абсурдные основания. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, сравнившего предстоящий чемпионат мира в России с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе.

"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?" - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, Джонсон "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства".

"Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", - отметила дипломат. "Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", - подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД отметила, что нападки на Россию со стороны главы британского МИД призваны "спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то что до окончания расследования, а по сути, до его начала".

Таким образом, британский премьер стала заложником собственных силовиков, которые заявили, что следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля займет много месяцев. По мнению представителей ОЗХО, только на анализ вещества уйдет не менее трех недель.