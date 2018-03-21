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21.03.2018 18:01
Рубрика: Власть

МИД РФ: США знают, кто сбил малазийский Boeing и скрывают данные

Текст: Юрий Когалов

В МИД РФ обвинили США в том, что они скрывают информацию, кто сбил малазийский Boeing-777 над Донбассом. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: vesti.ru
Ключевой свидетель по делу о крушении Boeing над Донбассом покочил с собой

"Вспомним крушение малазийского Боинга. Вы не помните, что у вас появились данные с обвинением России в том, что она причастна к этой трагедии до того, как Боинг упал на землю. Вам не стыдно? Что, у вас в Соединенных Штатах нет четко зафиксированных данных, кто реально сбил Боинг?" - заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, американский спутник находится над местом трагедии и все зафиксировал.

Напомним, лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Причины катастрофы до сих пор доподлинно не известны. Комиссия Совета безопасности Нидерландов опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук" от населенного пункта Снежное. Российские эксперты, расшифровав информацию с РЛС, сделали свои выводы, которые исключают возможность запуска зенитной ракеты по малайзийскому Boeing из этой точки. Была также выдвинута версия, что самолет сбил украинский Су-25, который имел на борту ракеты Р-60, способные уничтожать воздушные цели на удалении 12 км, а на расстоянии до 5 км - гарантированно.

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