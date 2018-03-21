Минфин назвал условия адресной поддержки нефтепереработчиков

Министерство финансов считает, что в России пора завершить налоговый маневр, то есть отменить экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, повысить НДПИ и ввести компенсационный механизм для нефтепереработки. Однако получить льготу должны только те заводы, которые инвестируют в углубляющие процессы и обеспечивают топливом внутренний рынок, а не работают на экспорт.

Такую позицию озвучил журналистам директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Учитывая, что при отмене экспортных пошлин могут вырасти внутренние цены на нефтепродукты (по сути, подорожает все топливо), ведомство готово снизить акцизы на два-три рубля на литр, а также ввести отрицательный акциз для заводов, работающих на нужды внутреннего рынка.

"Размер предоставленной поддержки всем НПЗ России за 2005-2016 годы более чем в пять раз превышает инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли за этот же период. Это говорит о неэффективности применяемого механизма государственной поддержки отрасли", - обратил внимание Сазанов.

Переработчики, которые экспортируют топливо, просто получают выгоду за счет разницы в пошлинах на нефть и нефтепродукты, и для них низкая маржинальность переработки - не проблема. "Они зарабатывают столько, что хватает не только на покрытие более низкой стоимости корзины нефтепродуктов, операционных и транспортных затрат, но и чтобы заработать два-три доллара на каждом барреле переработанной нефти, которые зачастую оседают на офшорных трейдерах", - подчеркнул Сазанов.

Бытует мнение, что если закрыть неэффективные заводы, люди останутся без работы, однако Минфин провел расчет: поделил размер господдержки одному заводу на среднее число работников. Получилось, что размер поддержки на одного человека составляет семь миллионов рублей в год, по всей стране - уже около ста миллиардов рублей. Если посчитать по средней зарплате работника завода, получается, что из этих средств только десятая часть приходится на рабочих, а 90 процентов оседает в оффшорах.

По мнению Сазанова, если завершить налоговый маневр и перейти на адресную господдержку только тех заводов, которые отвечают нуждам внутреннего рынка, то исчезнет и проблема несправедливого оседания пошлин в бюджете других стран Евразийского экономического союза. Сейчас действует беспошлинный режим поставок. "Поддерживать коллег надо, но нужно использовать явные, счетные формы поддержки - займы, кредиты, покупку финансовых активов", - пояснил он.

Идею снизить акцизы на топливо в случае завершения налогового маневра в декабре прошлого года поддержал первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Он тоже апеллировал к неминуемому росту цен на внутреннем рынке, который нужно будет компенсировать для сглаживания эффекта обнуления пошлин. Однако завершать маневр Текслер видел необходимым после 2020 года, когда будет апробирована новая налоговая система в нефтяной отрасли.

Эксперты "РГ" ранее также высказывались в пользу адресной поддержки нефтеперерабатывающих заводов, объясняя это тем, что в противном случае господдержка будет бесконечно поддерживать рентабельность неэффективных участников рынка. Сейчас Минфин и Минэнерго прорабатывают вопрос, каким критериям должны отвечать заводы, которые в будущем смогут сохранить право на льготы. Свои предложения ведомства должны представить до лета.