Минфин назвал условия адресной поддержки нефтепереработчиков

Новости

ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,5-1,75 процента 22:16
Под завалами в центре Москвы оказались автомобили 22:15
Директор школы в Москве опровергла сообщения об обрушении кровли 22:02
СМИ: Полиция завершила допрос Саркози и освободила из-под стражи 21:46
На Трубной улице в Москве перекрыли движение 21:39
В центре Москвы частично обрушилось здание 21:38
Suzuki привезет в Россию новое поколение легендарного внедорожника 21:23
Египетский президент по телефону поздравил Путина 20:55
МИД прокомментировал заявление Бориса Джонсона об "Олимпиаде 1936 года" 20:50
Генсек ООН тепло поздравил Путина с победой на выборах 20:47
Россия распространила в СБ ООН фильм про Восточную Гуту 20:42
Ракеты "Тополь" пустят на металлолом 20:31
СМИ: Трампа разозлила утечка информации о советах не поздравлять Путина 20:20
В США назвали Ласицкене лучшей легкоатлеткой зимнего сезона-2018 20:18
СК озвучил основную версию причины взрыва в Мурманске 20:12
Прокурорам США разрешили требовать смертную казнь для наркопреступников 20:07
Сотрудник ФСБ арестован за получение взятки от мигрантов 19:55
Аэродром Бельбек начнет принимать бизнес-джеты в 2018 году 19:27
Две тысячи зданий отключат подсветку в "Час Земли" в Москве 19:19
Подозреваемого в насилии актера сериала "Последний мент" отпустили 19:10
Более 1,3 млрд рублей направят в Поморье на повышение зарплат 18:58
"Северному потоку - 2" предписали соответствовать законам ЕС 18:56
Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров 18:42
Минкомсвязи: Половину FAN ID на ЧМ-2018 заказали иностранные граждане 18:41
Замминистра строительства предложил провести интернет в туалеты 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 21:13
Рубрика: Экономика

Минфин назвал условия адресной поддержки нефтепереработчиков

Текст: Александра Воздвиженская
Министерство финансов считает, что в России пора завершить налоговый маневр, то есть отменить экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, повысить НДПИ и ввести компенсационный механизм для нефтепереработки. Однако получить льготу должны только те заводы, которые инвестируют в углубляющие процессы и обеспечивают топливом внутренний рынок, а не работают на экспорт.

Такую позицию озвучил журналистам директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Учитывая, что при отмене экспортных пошлин могут вырасти внутренние цены на нефтепродукты (по сути, подорожает все топливо), ведомство готово снизить акцизы на два-три рубля на литр, а также ввести отрицательный акциз для заводов, работающих на нужды внутреннего рынка.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В Минэнерго назвали условие для снижения акцизов на топливо

"Размер предоставленной поддержки всем НПЗ России за 2005-2016 годы более чем в пять раз превышает инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли за этот же период. Это говорит о неэффективности применяемого механизма государственной поддержки отрасли", - обратил внимание Сазанов.

Переработчики, которые экспортируют топливо, просто получают выгоду за счет разницы в пошлинах на нефть и нефтепродукты, и для них низкая маржинальность переработки - не проблема. "Они зарабатывают столько, что хватает не только на покрытие более низкой стоимости корзины нефтепродуктов, операционных и транспортных затрат, но и чтобы заработать два-три доллара на каждом барреле переработанной нефти, которые зачастую оседают на офшорных трейдерах", - подчеркнул Сазанов.

Бытует мнение, что если закрыть неэффективные заводы, люди останутся без работы, однако Минфин провел расчет: поделил размер господдержки одному заводу на среднее число работников. Получилось, что размер поддержки на одного человека составляет семь миллионов рублей в год, по всей стране - уже около ста миллиардов рублей. Если посчитать по средней зарплате работника завода, получается, что из этих средств только десятая часть приходится на рабочих, а 90 процентов оседает в оффшорах.

По мнению Сазанова, если завершить налоговый маневр и перейти на адресную господдержку только тех заводов, которые отвечают нуждам внутреннего рынка, то исчезнет и проблема несправедливого оседания пошлин в бюджете других стран Евразийского экономического союза. Сейчас действует беспошлинный режим поставок. "Поддерживать коллег надо, но нужно использовать явные, счетные формы поддержки - займы, кредиты, покупку финансовых активов", - пояснил он.

Нефтепереработку ждет реформа субсидий

Идею снизить акцизы на топливо в случае завершения налогового маневра в декабре прошлого года поддержал первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Он тоже апеллировал к неминуемому росту цен на внутреннем рынке, который нужно будет компенсировать для сглаживания эффекта обнуления пошлин. Однако завершать маневр Текслер видел необходимым после 2020 года, когда будет апробирована новая налоговая система в нефтяной отрасли.

Эксперты "РГ" ранее также высказывались в пользу адресной поддержки нефтеперерабатывающих заводов, объясняя это тем, что в противном случае господдержка будет бесконечно поддерживать рентабельность неэффективных участников рынка. Сейчас Минфин и Минэнерго прорабатывают вопрос, каким критериям должны отвечать заводы, которые в будущем смогут сохранить право на льготы. Свои предложения ведомства должны представить до лета.

Главное сегодня

Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией