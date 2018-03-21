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21.03.2018 20:53
Рубрика: Экономика

Сведут счеты

В электронных исполнительных листах укажут ИНН должников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
Министерство юстиции подготовило новые формы электронных исполнительных листов. В документах предлагается указывать полные сведения о должниках, ИНН, СНИЛС, паспортные данные. Все это позволит избежать ошибок, когда долги списывались не с того человека - полного тезки должника.

Более того, в электронном документе предлагается перечислять сведения об имуществе должника, фактическом адресе проживания, месте работы и т.п. Вероятно, эти графы не будут обязательными для заполнения, но если такая информация есть - она облегчит работу приставам.

Проект приказа вынесен на общественное обсуждение. Новые требования касаются исключительно электронных исполнительных листов. Как объясняют в ведомстве, сегодня служба судебных приставов получает электронные исполнительные листы только из МВД. Речь о штрафах за нарушение Правил дорожного движения. С остальными ведомствами в лучшем случае подобные системы работают только в тестовом режиме.

Как свердловские приставы выбивают долги у алиментщиков

Сейчас активно устанавливаются электронные каналы связи у приставов с судами. Как рассказал недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, с февраля прошлого года реализуется пилотный проект с Мосгорсудом: суды и судебные приставы обмениваются электронными документами. В пилотной зоне участвует ряд районных судов города Москвы и все отделы судебных приставов Управления ФССП России по Москве.

"В 2017 году из судов в Управление успешно доставлено более 8 тысяч исполнительных документов, - сообщил Дмитрий Аристов. - С 1 апреля текущего года электронное взаимодействие по направлению исполнительных документов будет обеспечено со всеми судами города Москвы".

Как рассказывают в минюсте, электронный документооборот позволит судам в течение суток после вступления решения в силу передавать документы приставам. Прежде всего речь об административных штрафах. Сроки же регистрации исполнительных листов сокращаются до 10 секунд. Исключается и человеческий фактор: возможность ошибки при ручном вводе информации с бумажных документов в систему.

Электронные листы позволят решить проблему двойников: когда долги списывались с тезок должников

Правда, есть правовые нюансы. Когда речь идет о гражданских процессах, то исполнительные листы в службу судебных приставов должны приносить сами взыскатели: те, кто выиграл процесс. Таковы правила. Ведь теоретически у взыскателя есть право и отказаться от окончательного решения своего дела. Некоторые действительно ограничиваются моральной победой в суде и денег не требуют. Или взыскатель может прийти к приставам чуть позже, когда ему удобно, - у него есть определенный срок для предъявления исполнительного листа.

Однако, когда к судебным приставам придет человек с исполнительным листом, они смогут проверить по базе - подлинный документ или подделка. В целом же взаимодействие ведомства с гражданами упрощается. Планируется, что люди смогут направлять нужные документы приставам через Единый портал госуслуг. То есть при желании, не придется никуда ходить лично. Эксперты не исключают, что гражданин, выигравший судебный процесс, сможет попросить и суд направить по электронным каналам исполнительный лист приставам .

С помощью электронных листов планируется и решить проблему так называемых двойников: подчас возникает путаница из-за того, что у людей совпадают ФИО. Но дополнительная информация не даст взыскать долг с посторонних.

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