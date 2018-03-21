Минкомсвязи: Половину FAN ID на ЧМ-2018 заказали иностранные граждане

Количество заказанных паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) превысило 350 тысяч и половина из них оформлено гражданами других стран. В десятку стран, из которых поступило больше всего заявок на FAN ID, входят Россия, США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Германия, Бразилия, Египет, сообщает Минкомсвязь.

Интересно, что четверть тех, кто оставил заявку на FAN ID - женщины.

В России паспорт можно получить в центрах выдачи и в ряде почтовых отделений. Гражданам других стран предоставляется возможность получить паспорт болельщика по почте (ее выбирают 80 процентов болельщиков) или в некоторых подразделениях Россотрудничества, расположенных в Германии, Испании, Италии, Сербии и Финляндии, и в 165 визовых центрах VFS Global.