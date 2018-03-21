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21.03.2018 21:48
Рубрика: Экономика

Полет в пролете

Если рейс отменили, деньги можно вернуть в суде
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Неделя №7523 (60)
Авиакомпании могут отказаться от полетов по тому или иному направлению, даже если пассажиры уже купили билеты на рейсы. Один из наших читателей столкнулся с такой ситуацией. Он купил несколько билетов из Москвы в Кемерово и обратно на полгода вперед, чтобы навещать своих родных. Авиакомпания "раскатывала" новый маршрут, и стоимость была очень привлекательной, но ожидания перевозчика не оправдались и он решил закрыть это направление. Перевозчик оповестил об отмене рейсов "по коммерческим причинам". И в этом нет нарушений, ведь авиакомпания может внутри России летать по любым маршрутам.
Фото: Константин Завражин/РГ
Когда выгоднее всего покупать летние туры

А вот права пассажира, по его мнению, были нарушены. Договор перевозки заключен, предоплата по нему списана с банковской карты, авиакомпания должна перевезти. И если отменяет свой рейс - то на борту другого перевозчика. "Я обратился в колл-центр авиакомпании и к агенту с вопросом, как мне получить билеты перевозчиков, которые остались летать по этому маршруту. Я ожидал, что мне выдадут Манифест прерванного полета (документ, который просит другую авиакомпанию взять вас к себе на рейс при условии, что в самолете есть пустое место)", - отметил читатель Евгений Максимов. Но он его не получил. Также перевозчик не выписал нового билета по нужному маршруту. Пассажиру предложили забрать свои деньги (но за них уже нельзя было купить билеты на нужные даты) или бесплатное перебронирование на рейс перевозчика в Томск или Новосибирск, причем оттуда добираться до Кемерово он должен был за свои деньги.

История показательная, отметил "РГ" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, после года судебных разбирательств суд все-таки признал вину авиакомпании. Он постановил вернуть пассажиру деньги за купленные у этого и у другого перевозчика билеты (которые обошлись в несколько раз дороже первоначальных распродажных). Кроме того, авиакомпании пришлось заплатить пени за несвоевременный возврат суммы, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, компенсировать моральный вред и расходы на юриста.

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