Нарусова решила проэкзаменовать Мединского

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала сенатора Людмилу Нарусову, которая пыталась на "правительственном часе" в верхней палате вновь поднять вопрос о диссертации министра культуры Владимира Мединского. Мединский выступал перед сенаторами с докладом о новых направлениях культурной политики.

Людмила Нарусова, демонстрируя брошюру со статистическими данными о работе Минкульта за прошлый год, заявила, что с цифрами у главы ведомства все в порядке, а вот с нравственностью - не очень. По мнению сенатора,высказанного на заседании Совфеда, куда Мединский пришел на "правительственный час", "не укладывается в понятие нравственности" история с его диссертацией.

"У нас на "правительственный час", либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации", - прервала Нарусову спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к "правительственному часу"", - добавила она.

Матвиенко предложила всем, у кого есть вопросы к Мединскому, выходящие за рамки правчаса, задать их, "не используя для пиара эту площадку".