Назван самый высокооплачиваемый футболист чемпионата России

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес зарабатывает больше всех в российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ). По данным sports.ru, аргентинец в год получает 5 миллионов евро.

Эта цифра складывается из зарплаты спортсмена и подписного бонуса, поделенного на количество лет в контракте. По соглашению с "Зенитом", которое Паредес подписал минувшим летом, он должен провести в Санкт-Петербурге еще три года.

Вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков стал Ведран Чорлука. Защитник "Локомотива" зарабатывает в год чуть меньше Паредеса - 4,5 миллиона евро. Третьим идет еще Бранислав Иванович (4,1 миллиона), выступающий с зимы прошлого года за "Зенит".

Также в топ-10 попали: Мануэл Фернандеш ("Локомотив", 3,8 млн), Квинси Промес ("Спартак", 3,8 млн), Артем Дзюба ("Зенит"/ "Арсенал", 3,6 млн), Луис Адриано ("Спартак", 3,5), Александр Кокорин ("Зенит", 3,3 млн), Доменико Кришито ("Зенит", 3 млн), Федор Смолов ("Краснодар", 2,9).