Названы регионы, которые не справляются с выплатами на второго ребенка

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин перечислил регионы, которые сейчас не справляются с выплатами на второго ребенка за счет средств маткапитала. Речь идет о Владимире, Костроме, республиках Адыгея, Хакасия, о Сибири. Список Топилин озвучил на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Там, по словам министра, с выплатами на второго ребенка из средств маткапитала "дела обстоят, мягко говоря, неважно".

По состоянию на прошлый вторник россияне подали 1759 заявлений на получение такого пособия на второго ребёнка. А решений об их назначении принято 911.

Напомним, семьи, где второй ребёнок появился на свет с 1 января этого года, могут получить пособие на него в размере прожиточного минимума ребенка из средств маткапитала. Пособие могут назначить семье, если уровень дохода в ней меньше полутора прожиточных минимумов на одного члена семьи. Пособие платится по достижению ребенком полутора лет