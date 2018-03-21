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21.03.2018 19:30
Рубрика: Экономика

Дворы проголосовали

Проекты благоустройства парков и улиц выбрали 16 миллионов россиян
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
В выборе площадок, которые благоустроят в 2018 году в первую очередь, приняли участие 16 миллионов человек. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. Голосование по проектам 18 марта прошло в 754 муниципалитетах.
В общественные пространства малых городов и исторических поселений обещают вдохнуть новую жизнь. Фото: Сергей Михеев В общественные пространства малых городов и исторических поселений обещают вдохнуть новую жизнь. Фото: Сергей Михеев
В общественные пространства малых городов и исторических поселений обещают вдохнуть новую жизнь. Фото: Сергей Михеев

Дворы, парки и набережные, которые будут благоустроены в 2018 году, выбрали жители 69 регионов. Наиболее активно голосовали в Республиках Ингушетия и Дагестан, Ленинградской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе. Оставшиеся регионы должны провести эту процедуру до 23 марта. Окончательные результаты голосования минстрой подведет к концу следующей недели.

На голосование вынесли 13,5 тысячи проектов общественных территорий. Это в 5,5 раза больше, чем годом ранее. Сейчас программа расширена за счет малых городов и исторических поселений. Кроме того, планируется выделить дополнительно на эти цели 5 миллиардов рублей.

Лидеры рейтинга городской среды получат 1 млрд руб. на благоустройство

"Официальный старт конкурса уже дан, - отметил Михаил Мень. - Дальше нужно готовиться, выбирать действительно интересные и необходимые людям проекты создания комфортной городской среды, в результате реализации которых в малом городе или историческом поселении появятся современные общественные пространства". Заявки на конкурс принимают до 27 апреля, победителей - 20 проектов в исторических поселениях и 60 в малых городах - выберут до 1 июня.

Ввести исторические поселения в программу благоустройства - смелая задача. Возможности благоустройства этих территорий серьезно ограничены. В результате страдают люди, которые вынуждены жить в городах с разбитыми улицами, запущенными парками и набережными.

Новые парки, отремонтированные улицы, дворы и набережные, без сомнения, повысят туристический потенциал исторических поселений. Но следует с самого начала определиться, на кого следует ориентироваться при благоустройстве таких территорий: на жителей или туристов, обратил внимание Михаил Мень.

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В 2017 году было благоустроено более 23 тысяч объектов, в том числе более 20 тысяч дворов, 2,5 тысячи парков и других общественных пространств. Удалось создать не просто красивые парки и дворы, но точки притяжения. Сегодня на таких площадках проведено уже более трех тысяч мероприятий.

Министр признал, что не все реализованные проекты удачные. Некоторые подходы в минстрое признали устаревшими и решили продемонстрировать муниципалитетам лучшие практики благоустройства. В реестр поступили 537 заявок на включение в библиотеку лучших муниципальных практик, из них минстроем отобрано 100 наиболее удачных проектов.

Михаил Мень отметил, что второй этап программы выйдет за рамки простого благоустройства. "Для выполнения этой задачи мы начали работы над проектом "Умный город". В рамках проекта мы систематизируем уже имеющиеся "умные" решения и разработаем механизм внедрения их, чтобы они комплексно работали на территории страны", - отметил министр.

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