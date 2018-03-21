Один человек пострадал при взрыве в Остине

В результате очередного взрыва в американском Остине (штат Техас) ранение получил один человек. Инцидент произошел в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге города.

Пострадавший был госпитализирован, передает РИА Новости. Полученные им травмы не угрожают жизни.

Стражи порядка пока не имеют оснований полагать, что новый взрыв, произошедший в городе в среду, связан с предыдущими инцидентами. Напомним, полиция ведет поиск неизвестных, подкинувших взрывчатку в частные дома в Остине, в результате взрывов погибли два человека.

По сообщениям полиции, предметы в свертке не были бомбой, скорее зажигательным устройством.