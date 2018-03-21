Новые технологии периодически взрывают мир кино, хотя поначалу мало кто верит в их успешность. Так было, когда в кино появился звук, потом - цвет. Сейчас компьютерная графика позволяет превращать фильмы в аттракционы. Картины в виртуальной реальности все более входят в зрительскую жизнь. Но подлинная революция произошла в сфере распространения - и не только фильмов, но любого контента. Никого уже не удивляет, что сегодня можно смотреть фильмы в любое удобное время и любым способом: на планшете, телефоне, компьютере и так далее. Но это только начало процесса: новую технологию блокчейна принесли уже и в мир кино. И сейчас первопроходцы стремятся занять свое место на этом рынке. И россияне - среди тех, кто первыми подхватил тренд. Для нашей страны он важен более всего тем, что позволит решить проблему с пиратством, а также - упростит доступ к зрителю для независимого кино. Возьмем для примера проект MoviesСhain by TVzavr. Онлайн-кинотеатр TVzavr - одна из крупнейших российских интернет-платформ по кино - заговорил об этом проекте примерно полгода назад. Если сейчас многие кинодеятели, причем принимающие ключевые решения, не знают, что такое блокчейн, то тогда об этой технологии не знали и подавно.

Объясним популярным языком. Блокчейн это архитектура открытой базы данных, где сами данные и доступ к ним защищены при помощи криптографии. Главный его принцип - прозрачность и невозможность поменять какие-либо данные, которые в него уже были записаны. Блокчейн в киномире - это когда путь от автора фильма до зрителя максимально сокращается. Зритель может найти в короткое время все то, что его душа желает посмотреть. Причем - в любом жанре. И не только раскрученные блокбастеры, но и независимое кино. Автор же, в свою очередь, способен отследить, сколько человек посмотрели его фильм, и какое количество из этих людей досмотрели кино до конца. А те, кто прервался - на каком именно моменте. При этом идет речь о том, что из цепочки уходят дистрибьюторы контента. То есть продюсер предоставляет фильм на онлайн-платформу, а дистрибьюторские компании на пути фильма к зрителю становятся не нужны. Более того, при такой системе подачи контента пираты просто не смогут при всем желании ничего украсть, поскольку их действия мгновенно увидят все.

На вопрос, чем отличаются блокчейн-платформы в кино от того же Netflix - ответ таков. Во-первых, все, что соединяет производителей кино с потребителями, полностью прозрачно. Во-вторых - на Netflix со своим контентом не так просто попасть. Сейчас им куплен фильм "Довлатов" - и это для производителей и продавцов контента в России - достижение. То, что Александр Цекало смог продать на Netflix 6 сериалов компании "Среда" - от "Фарцы" до "Метода" - это тоже прорыв. Сериалы кинокомпании "Марс Медиа" проданы для показа в американском онлайн-кинотеатре Amazon, и уже в 2018 году на этой площадке выйдут: "Великая", "Григорий Р", "Второе зрение", "Единичка" и "Старое ружье", а также "Снайперы. Любовь под прицелом". "Но Amazon и Netflix в силу своей влиятельной позиции на рынке забирают у производителей 50 процентов доходов. Такого не может быть у блокчейн-киноплатформ. Они предлагают финансово гораздо лучшие условия, а также с помощью блокчейна полную прозрачность всех транзакций на платформе", - поясняет Алексей Еременко, финансовый консультант. Кроме того, блокчейн-платформы могут создавать свои токены-криптовалюту. Скажем, MoviesСhain by TVzavr выпускают свои токены - ZVR. Ими можно рассчитываться за просмотр кино. Если перевести в доллары - за один фильм, что можно смотреть всей семьей, нужно будет заплатить полтора доллара или ту же сумму в "завриках". При этом зритель получает доступ к контенту, который нигде больше не посмотрит.

Инфографика РГ / Антон Переплетчиков / Сусанна Альперина

Прямая речь

Жером Пайярд, исполнительный директор рынка Каннского фестиваля "Марше дю фильм"

- Проекты, которые используют технологию связи блокчейна и кино - значимая часть будущего. Я думаю, что это очень хорошо с точки зрения того, что технология несет больше прозрачности, в том числе - и в финансовых отношениях между продюсерами и конечным потребителем контента. Мы на Каннском рынке "Марше дю фильм" много места и внимания уделяем новым технологиям в целом и блокчейну - в частности. Мы поддерживаем все то, что может принести пользу как производителям контента, так и зрителям.