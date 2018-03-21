Овечкин вышел на 19-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил свое снайперское достижение в НХЛ. Он вышел на чистое 19-е место в списке лучших голеадоров за всю историю лиги.

Минувшей ночью его команда победила "Даллас" со счетом 4:3. Овечкин оформил две результативные передачи, а также забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне и 602-й - в карьере, благодаря этому он обошел Яри Курри в списке лучших снайперов в НХЛ, заняв 19-е место. Кроме того, он вернулся на первую строчку гонки снайперов текущего сезона лиги, опередив Патрика Лайне.

К слову, российский нападающий "Далласа" Александр Радулов в этой встрече также отметился голом. Шайба, заброшенная в ворота "Вашингтона", стала для него 26-й в сезоне. Радулов обновил личный рекорд по очкам в НХЛ, набрав к данному моменту 65 баллов (26+39) в 74 встречах.

Рекордсменом своего клуба стал голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Его команда обыграла "Торонто" 4:3, и эта победа стала для Андрея 41-й за сезон, что позволило ему превзойти достижение Бена Бишопа, на счету которого было 40 побед в сезоне-2014/15. Василевский, впрочем, отметил, что для него гораздо важнее выиграть Кубок Стэнли, а не устанавливать рекорды. Кстати, его одноклубник Никита Кучеров забросил в ворота "Торонто" свою 37-ю шайбу в сезоне и упрочил лидерство в гонке бомбардиров лиги, набрав 94 очка (37+57).

Еще один россиянин, форвард "Детройта" Евгений Свечников, забросил свою дебютную шайбу в заокеанской лиге. 21-летний нападающий отметился голом в матче с "Филадельфией", его команда в итоге одержала победу в серии буллитов со счетом 5:4.