Панарин оформил свой второй хет-трик в НХЛ и стал лучшим игроком дня

Новости

Сожительство не приравняют к браку 11:25
Матвиенко поручила подготовить "белую книгу" нарушений права на Украине 11:25
Овечкин вышел на 19-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ 11:16
В новосибирском баре расстреляли охранника 11:14
Названа причина массового отравления под Тамбовом 11:14
В очередном чукотском селе ограничили продажу спиртного 11:08
Лаврову подарили в Японии торт в виде футбольного мяча 11:07
Установлены личности уничтоженных в Чечне боевиков 11:06
Газпром: Проложено 75,5% "Силы Сибири", 53% "Турецкого потока" 11:03
Неизвестное фото бандита с Дикого Запада оценили в 2 млн долларов 11:02
Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии 11:01
Для чего американцы назначили серба возглавлять свою базу в Косово 10:58
В Прикамье при пожаре погибли четыре человека 10:55
В курганской школе ученица открыла стрельбу по детям 10:55
В налоговой службе напомнили, кто должен отчитаться о доходах 10:50
На Дону объявили штормовое предупреждение 10:44
ЦБ ввел временную администрацию в "ОФК Банке" из топ-100 10:42
В Австралии шесть человек погибли из-за отравления дынями 10:35
В бесплатных поездах для болельщиков ЧМ забронировано более трети мест 10:30
Верховная Рада испугалась признать российские выборы "нелегитимными" 10:30
Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совфеда 10:27
Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси 10:26
В Таганроге назвали причину массового отравления таллием на заводе 10:26
Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли 10:22
Лавров и Коно обсудили визит японского премьера в Россию 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 10:47
Рубрика: Спорт

Панарин оформил свой второй хет-трик в НХЛ и стал лучшим игроком дня

Текст: Данила Жиляев
Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Фото: AP Photo/Julie Jacobson Фото: AP Photo/Julie Jacobson
Фото: AP Photo/Julie Jacobson

Российский форвард оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против "Рейнджерс", который его команда выиграла со счетом 5:3. Кроме того, на счету Панарина также результативная передача. Этот хет-трик стал для него вторым за карьеру в НХЛ - любопытно, что первый, еще выступая за "Чикаго", он оформил также в игре с "рейнджерами".

Фото: РИА Новости
Магнитогорский "Металлург" снова крупно уступил "Ак Барсу"

"Психологически я сейчас гораздо сильнее, чем был в "Чикаго", устойчивее как к положительным моментам, так и к негативным, - сказал Артемий после игры. - Может быть, старею…"

Панарин прокомментировал тот факт, что оба хет-трика он забросил в ворота голкипера "Рейнджерс" Хенрика Лундквиста. Россиянин в шутливой форме рассказал о соглашении со шведским вратарем.

"У нас с ним заканчивался контракт, вчера продлили, - улыбнулся Панарин. - Но только никому не говорите, это нелегально".

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после матча не стеснялся в похвалах своему нападающему. Специалист подчеркнул, что очень важно наличие в команде такого игрока.

Фото: РИА Новости
Финский "Йокерит" нанес ЦСКА первое поражение в Кубке Гагарина

"Он ведь забил три сегодня? Ну да, точно. Когда "Рейнджерс" сняли вратаря, он взглядом дал понять, что хочет на лед, чтобы забросить третью - и у него получилось. Я очень этому рад, он потрясающий игрок, - заявил Торторелла. - В командах, которые ставят перед собой большие цели, всегда есть человек, который делает игру, получает от этого удовольствие, требует шайбу в важных моментах. И очень здорово, что у нас есть такой".

Кстати

Бывшая команда Панарина, "Чикаго Блэкхокс", потерпела крупное поражение от "Колорадо" - 1:5. Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 44 броска и был признан второй звездой матча, а "Чикаго" впервые с 2008 года потерял шансы на выход в плей-офф. Стоит при этом отметить, что за последние 10 лет "ястребы" трижды выигрывали Кубок Стэнли.

 

Главное сегодня

Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии
Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор
Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли
Пентагон признал бессилие перед гиперзвуковым оружием России