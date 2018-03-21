Панарин оформил свой второй хет-трик в НХЛ и стал лучшим игроком дня

Российский форвард оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против "Рейнджерс", который его команда выиграла со счетом 5:3. Кроме того, на счету Панарина также результативная передача. Этот хет-трик стал для него вторым за карьеру в НХЛ - любопытно, что первый, еще выступая за "Чикаго", он оформил также в игре с "рейнджерами".

"Психологически я сейчас гораздо сильнее, чем был в "Чикаго", устойчивее как к положительным моментам, так и к негативным, - сказал Артемий после игры. - Может быть, старею…"

Панарин прокомментировал тот факт, что оба хет-трика он забросил в ворота голкипера "Рейнджерс" Хенрика Лундквиста. Россиянин в шутливой форме рассказал о соглашении со шведским вратарем.

"У нас с ним заканчивался контракт, вчера продлили, - улыбнулся Панарин. - Но только никому не говорите, это нелегально".

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после матча не стеснялся в похвалах своему нападающему. Специалист подчеркнул, что очень важно наличие в команде такого игрока.

"Он ведь забил три сегодня? Ну да, точно. Когда "Рейнджерс" сняли вратаря, он взглядом дал понять, что хочет на лед, чтобы забросить третью - и у него получилось. Я очень этому рад, он потрясающий игрок, - заявил Торторелла. - В командах, которые ставят перед собой большие цели, всегда есть человек, который делает игру, получает от этого удовольствие, требует шайбу в важных моментах. И очень здорово, что у нас есть такой".

Кстати

Бывшая команда Панарина, "Чикаго Блэкхокс", потерпела крупное поражение от "Колорадо" - 1:5. Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 44 броска и был признан второй звездой матча, а "Чикаго" впервые с 2008 года потерял шансы на выход в плей-офф. Стоит при этом отметить, что за последние 10 лет "ястребы" трижды выигрывали Кубок Стэнли.