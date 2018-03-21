Парень нашел худший способ назначить свидание девушке

21.03.2018, 13:55 Текст: Анна Баранова

Английский футболист по имени Дом Флэнаган придумал необычный способ найти себе компанию на субботний вечер. Мужчина создал чат в WhatsApp, включил в него 52 девушки и предложил им встретиться.

Флэнаган назвал беседу "Ангелы Дома" и написал: "Привет, девчонки! Это Дом, мне просто лень писать каждой индивидуально. Что делаете сегодня вечером?". Спортсмен не учел, что подобное приглашение понравится далеко не каждой девушке.

Невероятные оптические иллюзии покорили соцсети
Умер один из самых популярных на YouTube котов

Некоторые собеседницы просто молча покинули чат, другие же высказали свое недовольство. Девушки отправили Дому множество резких и оскорбительных сообщений. Одна из участниц чата согласилась на встречу, не заметив, что предложение относилось не к ней одной, однако затем отказалась. В результате мужчине пришлось коротать вечер в одиночестве.

"Я бы не стал повторять этот эксперимент, потому что у большинства девушек из чата есть молодые люди. Мне не хочется, чтобы меня побили", - Дом поделился своими выводами с британским ресурсом UNILAD.

интернет
соцсети
хиты
Фото: depositphotos.com
Трогательная история пропавшего кота умилила интернет 19.03.2018
Вор пытался обмануть камеры и насмешил интернет 15.03.2018
Девушка оконфузилась в вагоне метро и стала звездой соцсетей 14.03.2018
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий