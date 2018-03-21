Парень нашел худший способ назначить свидание девушке

Английский футболист по имени Дом Флэнаган придумал необычный способ найти себе компанию на субботний вечер. Мужчина создал чат в WhatsApp, включил в него 52 девушки и предложил им встретиться.

Флэнаган назвал беседу "Ангелы Дома" и написал: "Привет, девчонки! Это Дом, мне просто лень писать каждой индивидуально. Что делаете сегодня вечером?". Спортсмен не учел, что подобное приглашение понравится далеко не каждой девушке.

Некоторые собеседницы просто молча покинули чат, другие же высказали свое недовольство. Девушки отправили Дому множество резких и оскорбительных сообщений. Одна из участниц чата согласилась на встречу, не заметив, что предложение относилось не к ней одной, однако затем отказалась. В результате мужчине пришлось коротать вечер в одиночестве.

"Я бы не стал повторять этот эксперимент, потому что у большинства девушек из чата есть молодые люди. Мне не хочется, чтобы меня побили", - Дом поделился своими выводами с британским ресурсом UNILAD.