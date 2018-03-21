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21.03.2018 06:09
Рубрика: В мире

Пентагон признал бессилие перед гиперзвуковым оружием России

Американцам нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. С таким заявлением выступил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, передает РИА Новости.

Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости
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Во вторник генерал выступил на слушании в комитете сената по вооруженным силам. Он заявил, что Вашингтон не располагает средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия.

"У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас", - сказал Хайтен. При этом он отметил, что единственной защитой американцев от подобного вида вооружений является "угроза ядерного возмездия".

В начале марта президент РФ Владимир Путин в послании парламенту представил новейшие виды вооружения, а также рассказал о создании системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

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