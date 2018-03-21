Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа

Президенты России и США подтвердили в телефонном разговоре: проблем в отношениях столько, что личная встреча просто необходима. Время и место должны будут проработать главы внешнеполитических ведомств двух стран - Сергей Лавров и Майкл Помпео.

"Действительно, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами", - подчеркнул представитель Кремля.

"Вместе с тем каких-то конкретных решений по срокам и месту отфиксировано не было. Об этом речи не шло", - продолжил Песков.

"Можно только сказать, что лидеры условились дать поручение министру иностранных дел РФ и госсекретарю США (Сергею Лаврову и Майклу Помпео) как можно скорее вступить в контакт и начать проработку уже прикладных вопросов по организации такого саммита", - заключил пресс-секретарь российского президента.