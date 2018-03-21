ПФР планирует сократить девять тысяч работников к 2022 году

Девять тысяч работников планирует сократить Пенсионный фонд России (ПФР) к 2022 году. Однако, по мнению главы фонда Антона Дроздова, эти люди без работы не останутся. Их опыт позволит им найти работу и в государственном, и в коммерческом секторе.

Об этом он сказал журналистам.

Сокращения произойдут в связи с внедрением новых информационных технологий. Он уточнил, что и сейчас через ПФР проходит много работников, все они учатся, получают хороший опыт, а потом переходят на работу в другие организации, где ценятся как хорошие специалисты.