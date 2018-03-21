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Появились подробности задержания российского актера Анатолия Наряднова

Новость 21.03.2018, 16:55 | Текст: Олег Усков
Фото: страница Анатолия Наряднова в сети Facebook
Фото: страница Анатолия Наряднова в сети Facebook

До восьми лет лишения свободы может грозить задержанному вчера в Москве за жестокое избиение сожительницы 34-летнему российскому актеру Анатолию Наряднову.

Об этом передают "Вести" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Уточнено: до греха актера довел алкоголь.

"Мы посидели, немножко выпили, и у нас начался скандал. Ну, я сильно напился просто. Я ее оттолкнул в прихожей, потом ладонью ударил по голове, она ударилась об стену и голову пробила себе", - приводятся слова выпускника Саратовской государственной консерватории.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Он добавил, что после он дважды пнул сожительницу ногой по ребрам, "ушел в комнату и не выходил больше".

Известно: инцидент произошел около шести вечера 17 марта в квартире в Путевом проезде. Задержали Наряднова, который с места происшествия после скрылся, во вторник.

Сожительница актера госпитализирована со множеством травм, включая переломы трех ребер и закрытую - черепно-мозговую.

"Она на полу лежала. Потом она хотела выйти, я ее обратно затащил, из тамбура в дом, чтобы она… не ушла из дома раздетой на улицу", - цитируется актер Наряднов.

Анатолий Наряднов родился в Саратовской области. На его счету: роль в "Зорге", "Взрыве", инспектора - в "Улице", сотрудника СБ - в "По ту сторону смерти", опера в "Светофоре", акушера в "Мамочках", участкового в "Гуляй, Вася!", полицейского в "Последнем менте".

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