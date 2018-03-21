Появилось видео атаки самолетов Израиля на ядерный реактор в Сирии

Николай Грищенко, [21.03.18 10:51]

Министерство обороны Израиля сообщило о деталях операции по уничтожению ядерного центра в Сирии осенью 2007 года. Видео нанесения воздушных ударов самолетами опубликовано в интернете.

На кадрах видеоролика, продолжительностью около двух минут, демонстрируется здание научного центра в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Затем показаны ракетные и бомбовые удары. Взрывы были такой силы, что огромный по площади объект был превращен в руины из бетона и металлоконструкций.

Напомним, что ранее пресс-служба Цахал, выступила с заявлением о признании, что налет на сирийский объект в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года осуществили самолеты военно-воздушных сил Израиля.

В неожиданной атаке участвовали две пары истребителей F-16I и F-15I. Вылетев на задание в 22.30, они на малой высоте, чтобы не быть запеленгованными РЛС, подлетели с разных сторон к объекту. После чего нанесли ракетно-бомбовый удар и без потерь вернулись на авиабазу. Вся операция заняла около четырех часов.