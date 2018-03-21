Новости

Лавров: Встреча Путина с Абэ состоится в мае в России 04:30
Житель Сахалина осужден за пропаганду терроризма в колонии 04:27
В Эквадоре трое военных погибли при взрыве на границе с Колумбией 04:25
Около 20 человек погибли в автокатастрофе на Филиппинах 04:15
Неизвестный сообщил о взрыве в американском Остине 04:06
Законодатели США предложили усилить борьбу с "российской пропагандой" 04:01
Захарова: Глава британского МИД пытается спасти честь Терезы Мэй 03:32
Austrian Airlines отменит в четверг почти 70 рейсов 03:03
Полиция США застрелила в ресторане вооруженного мужчину 02:45
В США встретились послы России и Китая 02:19
Ушел из жизни американский миллиардер Питер Петерсон 01:53
Заявившую о связи с Трампом порноактрису проверили на детекторе лжи 01:34
Лукашенко: Языковая политика должна быть взвешенной 01:13
Стало известно время запуска "Союза" с новым экипажем МКС 00:56
Сенат США не стал ограничивать Трампа в военных операциях в Йемене 00:55
Пушков: Украина опоздала с призывом не признавать выборы в России 00:39
МИД РФ: В ООН дискредитируют успех в Восточной Гуте 00:22
В Чечне ликвидирована банда из четырех боевиков 00:19
Отец экс-разведчика Литвиненко назвал убийцу своего сына 20.03.2018
Вернувшиеся из Лондона дипломаты покидают "Внуково-2" 20.03.2018
МИД: Западные СМИ пытались подорвать доверие к выборам в России 20.03.2018
При крушении британского военного самолета погиб один человек 20.03.2018
Самолет с высланными из Лондона российскими дипломатами прибыл в Москву 20.03.2018
Белый дом планирует "продолжать диалог с Россией" 20.03.2018
Лукашенко о БНР: Необходимо знать правду, но гордиться не стоит 20.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 02:45
Рубрика: В мире

Полиция США застрелила в ресторане вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина, укрывавшийся в здании ресторана в американском городе Принстон (штат Нью-Джерси), застрелен. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные власти.

Три человека пострадали в результате стрельбы в школе в Мэриленде

Злоумышленник около пяти часов находился в ресторане Panera Bread, расположенном рядом с Принстонским университетом. Что заставило его забаррикадироваться в здании, пока не сообщается. Полиция вела переговоры с мужчиной, однако в итоге была вынуждена открыть стрельбу.

Находившиеся в двух университетских корпусах люди были эвакуированы. Никто из стражей порядка и местных жителей не пострадал.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине