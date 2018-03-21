Полиция США застрелила в ресторане вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина, укрывавшийся в здании ресторана в американском городе Принстон (штат Нью-Джерси), застрелен. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные власти.

Злоумышленник около пяти часов находился в ресторане Panera Bread, расположенном рядом с Принстонским университетом. Что заставило его забаррикадироваться в здании, пока не сообщается. Полиция вела переговоры с мужчиной, однако в итоге была вынуждена открыть стрельбу.

Находившиеся в двух университетских корпусах люди были эвакуированы. Никто из стражей порядка и местных жителей не пострадал.