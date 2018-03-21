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21.03.2018 23:36
Рубрика: В мире

В поход на Варшаву

Польский сейм снова запрещает аборты
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Столичный выпуск №7522 (59)
Польские пани собираются в "Поход на Варшаву".
В Польше из-за возгласа "Слава Украине!" теперь вызывают полицию

После двухлетней передышки депутаты правящей партии "Право и справедливость" вернулись к вопросу об ужесточении законодательства в области прерывания беременности. Напомним, что в Польше не прекращаются попытки властей отказаться от так называемого "компромисса" по вопросу абортов. "Компромиссом" здесь называют "Закон о планировании семьи" от 1993 года, который запрещает аборты, за исключением случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования, при высокой вероятности пороков развития у плода или при угрозе жизни матери. "Никакой это не компромисс. А если и компромисс, то весьма сомнительный. Новое государство, возникшее после событий 1989 года, хотело отблагодарить церковь за поддержку оппозиции в коммунистические времена, и именно женщин принесли в жертву. Это компромисс мужчин из правительства и мужчин из епископата", - говорила в интервью "РГ" Малгожата Прокоп-Пачковска, координатор женского движения в партии Twoj ruch и одна из организаторов прогремевшего на весь мир "черного понедельника" 3 октября 2016 года, когда около ста тысяч человек по всей стране вместо работы отправились на митинги под дождем. Таких масштабных протестов по всей стране не бывало со времен легендарной "Солидарности". А дело в том, что депутаты сейма хотели запретить аборты полностью. Тогда, по информации авторитетной Gazeta Wyborcza, глава правящей партии Ярослав Качиньский объявил на закрытом совещании "ПиС", что хороший командир, видя большой штурм вражеских войск, должен отступить, перегруппировать силы, чтобы потом перейти в наступление. И этот момент настал. В начале недели комитет юстиции и прав человека польского парламента одобрил и передал на рассмотрение депутатов проект "Останови аборты". А женщины по всей Польше начали сбор средств на акции протеста, главная и самая крупная из которых должна пройти в пятницу в Варшаве. Социальные сети уже пестрят хештэгами #ЧернаяПятница и #ПоходНаВаршаву.

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