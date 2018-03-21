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21.03.2018 08:13
Рубрика: В мире

Президент Мьянмы покинул свой пост

Президент Мьянмы Тхин Чжо ушел в отставку. Глава государства "попросил снять с себя полномочия" по собственному желанию, передает ТАСС.

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Тхин Чжо занимал свой пост с марта 2016 года. После выборов 2015 года, на которых победила партия Национальная лига за демократию, возглавляемая Аун Сан Су Чжи, стал кандидатом на пост президента ввиду законодательного ограничения, препятствующего Аун Сан Су Чжи занимать президентский пост.

Тхин Чжо занимался литературным творчеством под псевдонимом Дала Бан, написал книгу о своем отце.

В мьянманском штате Ракхайн, где проживают мусульмане народности рохинджа, ситуация резко обострилась в конце августа прошлого года после нападения боевиков на опорные пункты полиции страны. В ответ власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. Жертвами столкновений стали более 400 человек.

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