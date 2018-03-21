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21.03.2018 22:51
Рубрика: В мире

Президент Перу подал заявление об отставке

Президент Перу Педро Кучински направил на имя конгресса страны заявление об отставке. Это произошло в среду, 21 марта, в ходе заседания кабинета министров, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Агентство напоминает, что в Перу разгорелся коррупционный скандал. Накануне в оппозиционной партии "Народная сила" заявили о том, что были предприняты попытки подкупа депутатов с целью не допустить импичмента главы государства. Это могло произойти путем намеченного на 22 марта голосования в конгрессе.

Парламентарии вменяют Кучински "моральную недееспособность". Президент подозревается в причастности к тому факту, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги.

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