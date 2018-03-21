Прокурорам могут предоставить доступ к банковской тайне. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы .

Для того, чтобы это стало нормой, депутаты подготовили законопроект. Судя по нему, в ныне действующие законы будет внесена поправка, разрешающая прокурору "при осуществлении им возложенных на него функций" получать справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и физических лиц - рядовых граждан.

Подчеркнем, что сегодня у прокурора такого права нет и сотрудники финансовых организаций не раскроют ни при каких условиях цифры на счету гражданина или данные о переводе денег фирмы.

Для тех, кто не знает, уточним: банковская тайна - это информация о клиенте, которую банк не имеет право передавать третьим лицам. Все, что относится к банковской тайне, прописано в Законе "О банках и банковской деятельности". Тайне посвящена отдельная статья - 26.

По ней к банковской тайне относятся сведения о счетах, вкладах и операциях клиентов и корреспондентов банков и других кредитных организаций.

Само понятие банковская тайна подразумевает информацию, находящуюся в распоряжении кредитной организации.

Банковская тайна может быть раскрыта только в исключительных случаях. Эти "исключительные случаи" также прописаны в Законе "О банках и банковской деятельности".

Само понятие банковской тайны куда шире, чем просто сведения, сколько денег лежит на счету клиента

Понятно, что задачей любого банка является сохранение конфиденциальности сведений о своем клиенте. И сами банкиры прекрасно понимают, что утечка информации, например, о сумме накоплений на вкладах, может вызвать весьма существенные последствия для хозяина денег. Включая криминальную составляющую. Проще говоря - утечка сведений может поставить человека на грань жизни и смерти. Финансисты сознают - даже намек на такую утечку информации поставит крест на самом банке.

Но само понятие "банковской тайны" куда шире, чем просто сведения, сколько денег на счету клиента. В законодательстве России кроме закона о банках понятие банковской тайны есть еще и в Гражданском кодексе.

Если объединить все нормативные документы, где сказано о тайне, то к сведениям, составляющим именно банковскую тайну, относится следующая информация. Это паспортные данные клиента банка, если он физическое лицо. Это банковские реквизиты организации, если речь идет о юридическом лице. Сюда же относятся сведения клиентов о наличии собственности и уровне доходов. Банковской тайной считается и факт открытия счета (или счетов), его номер и дата открытия, тип счета, валюта счета. Такой же тайной будет факт наличия средств на счету. К средствам относятся не только деньги, но и обезличенные металлические счета, сумма, проценты по вкладу, срок договора. Тайной считается и наличие кредита, условий его погашения и получения, процентная ставка по кредиту. А также движение денег на счетах и вкладах, снятие денег, перевод со счета на счет.

Все, что относится к банковской тайне, запросить могут всего несколько государственных организаций: суд, Росфинмониторинг, приставы, Центральный банк, Агентство по страхованию вкладов и следственные органы.

Им не вправе отказать ни одна кредитная организация. Федеральная налоговая служба наделена правом запрашивать в банках сведения о закрытии или открытии депозитных вкладов и счетов граждан.

Важный момент - запросить информацию о физическом лице, составляющую банковскую тайну, налоговики имеют право только тогда, когда такой запрос согласован с вышестоящим налоговым органом. Что касается бюро кредитных историй, то банковские тайны граждан могут быть переданы в бюро только при согласии самих граждан. Очень часто во время подписания договора в банке гражданам подкладывают в пачке документов пункт мелким шрифтом - что гражданин не против того, чтобы предоставить в бюро кредитных историй сведения, являющиеся банковской тайной.

Авторы нового документа хотят внести изменения в закон о банках и в закон о прокуратуре. По их мнению, это необходимо после выступления президента на последней коллегии Генпрокуратуры. Там глава государства говорил о координации правоохранителей и контрольно-надзорных органов.

Как у них

В США порядок защиты сведений об операциях клиентов банковской тайной прописан в специальном законе 1970 года. При этом документ обязывает американские финансовые организации оказывать поддержку властям в выявлении и борьбе с отмыванием денег. Понятие банковской тайны практически исчезает для любых операций на сумму свыше 10 тысяч долларов в день. Банки обязаны хранить данные и отчитываться перед надзорными органами о таких транзакциях, а также о любой подозрительной активности, которая может быть признаком отмывания денег, уклонения от налогов или иной криминальной деятельности. Банки не несут ответственности перед своими клиентами и не обязаны уведомлять их о предоставлении данных об их счетах правительственным ведомствам при процессуальных действиях.

В Германии все банки частные, финансовых институтов с государственным участием в стране нет. Будучи субъектами рыночной экономики, банки обязаны сохранять конфиденциальность в отношении своих клиентов. Доступ к счетам вкладчиков возможен лишь по решению судьи при ведении уголовного расследования. При этом начального подозрения в совершении преступления уже достаточно для выдачи разрешения на просмотр счетов. Однако крайне важно, чтобы банковские данные были необходимы для прояснения обстоятельств преступного деяния - уклонение от налогов или кража банковских карт клиентов, а также манипуляции со счетами в интернете для создания финансовых преимуществ. Кроме того, во внимание принимаются также все другие деяния, при которых передвижения денег на счетах могут служить важной уликой.

В Италии согласно так называемому закону "Антимафия" от 13 сентября 1982 года, прокуратура имеет право запросить у финансовых институтов страны информацию и документацию любого характера, включая данные по банковским вкладам лиц, находящихся под подозрением в незаконном отмывании денежных средств и в связях с мафиозными структурами. Что же касается судебных процессов по гражданским делам, банковская тайна остается незыблемой. Кроме того, в 2015 году Италия и Святой Престол подписали долгожданное соглашение об обмене фискальной информацией и отмене банковской тайны. Италия стала первым иностранным государством, с которым Ватикан подписал подобное соглашение.

В Греции налоговые органы имеют фактически неограниченные полномочия по доступу к банковским счетам граждан страны. Стоит вовремя не заплатить налог на доходы, прострочить оплату налога на недвижимость, отчислений в социальные фонды или других платежей в адрес государства, как твой счет в банке может быть в одночасье заморожен. Затем с уже арестованных счетов греческие налоговики изымают неуплаченные пошлины. В рамках кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов,процветающего в Греции десятилетиями, из вскрытых по решению финансовых и налоговых властей накопительных счетов греков без особых проблем конфисковываются акции, ценные бумаги и другие активы. В немалой степени из-за такого положения дел многие богатые греки все прошлые годы активно выводили деньги заграницу, прежде всего, в Швейцарию и Германию, где до них вплоть до последнего времени не могли дотянуться длинные руки греческих налоговиков.

Подготовили Игорь Дунаевский, Анна Розэ (Берлин), Нива Миракян (Рим), Александр Гасюк (Афины)

Позиция рынка

Цб сможет раскрывать банковскую тайну прокурорам до уголовного дела

Достаточно того, что правоохранители могут получить доступ к банковской тайне в случае возбуждения уголовного дела, дальнейшие ограничения в этой сфере чреваты снижением доверия населения и бизнеса к банкам, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, можно обсуждать только точечные, детально регламентированные изъятия из принципа банковской тайны, с прозрачным механизмом реализации.

Недавно Государственная Дума отклонила аналогичный депутатский законопроект о расширении доступа прокуроров к информации кредитных организаций.

Между тем для банковского надзора этот вопрос имеет большое значение. После своих проверок Банк России регулярно направляет в Генпрокуратуру (она является "хабом" для подобных обращений) информацию о наличии признаков противоправных деяний банкиров, которые могут стать предметом уголовного разбирательства. Правоохранители проводят проверку и часто убеждаются, что у них нет всех формальных оснований для возбуждения уголовного дела, затем запрашивают у Банка России дополнительные сведения, однако они составляют банковскую тайну, а значит, не могут быть предоставлены без возбуждения уголовного дела - получается замкнутый круг.

По информации "РГ", проблема может быть решена поправками ко второму чтению правительственного законопроекта о фальсификации отчетности финансовых организаций. Планируется ввести норму, по которой Банк России сможет предоставлять правоохранителям сведения, составляющие банковскую тайну, без возбуждения уголовного дела в том случае, если он видит признаки противоправных деяний. Такие поправки готовятся, подтвердил "РГ" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это повысит риски для недобросовестных банкиров, криминальных банкротств станет меньше.



Подготовил Игорь Зубков