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21.03.2018 20:07
Рубрика: В мире

Прокурорам США разрешили требовать смертную казнь для наркопреступников

Федеральные прокуроры США смогут требовать смертной казни - если это позволяет законодательство - для злоумышленников, чьи преступления связаны с наркотиками. Такое указание дал глава американского минюста Джефф Сешнс, передает РИА Новости.

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В циркуляре говорится, что прокуроры должны использовать каждый законный инструмент, а в соответствующих случаях смертную казнь, для борьбы с опиоидной эпидемией.

В федеральных судах США смертная казнь может быть применена для связанных с наркотиками преступлений в четырех случаях: рэкет, убийства, совершенные наркоторговцами, убийства как части преступного предприятия, а также дела, где фигурирует большой объем наркотических веществ.

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