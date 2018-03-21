Промес: В России я вхожу в число лучших футболистов

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, прибыв в расположение сборной Нидерландов, рассказал о своей роли в клубе и в чемпионате России в целом. Он подчеркнул, что статус одного из лучших игроков РФПЛ ко многому обязывает его в сборной.

"В чемпионате России я доказал, что принадлежу к числу лучших футболистов. Хочу показать это и в сборной. Люди читают о моих успехах в России и ждут от меня такого же здесь, в Голландии. Я и сам жду от себя этого, - приводит слова Промеса "Советский спорт". - Знаю, что в нынешней сборной я один из самых опытных игроков по числу проведенных матчей. Настало время проявить себя во всей красе".

Голландцы, напомним, не смогли попасть в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Промес отметил, что все должно наладиться, но необходимо создать новую и сильную команду. Он уверен, что футболисты "оранжевых" достаточно сильны для этого. Сам Квинси провел за сборную 25 матчей и забил четыре мяча.