Прошло вручение Национальной премии по литературе в области права

В Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России прошла вторая церемония награждения лауреатов Национальной премии по литературе в области права. Учредила награду Федеральная палата адвокатов, чтобы отметить лучших авторов-правоведов.

Лучшими научными работами были признаны четыре издания. Первым лауреатом премии стал судья Конституционного суда Николай Бондарь за работу "Судебный конституционализм: доктрина и конституционно-судебная практика". Также награда вручена вице-президенту Российской академии наук, директору Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талии Хабриевой и заместителю председателя Научно-консультативного совета ФПА РФ, профессору Валерию Лазареву, под научной редакцией которых издана монография "Судебная практика в современной правовой системе России".

Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новосёлова получила премию за учебник "Право интеллектуальной собственности". А директор Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции Наталья Лопашенко стала лауреатом за десятитомник "Уголовное право". Премия призвана мотивировать правоведов - искать новые научные подходы в праве.