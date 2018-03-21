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21.03.2018 20:02
Рубрика: Культура

Буква закона

Прошло вручение Национальной премии по литературе в области права
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
В Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России прошла вторая церемония награждения лауреатов Национальной премии по литературе в области права. Учредила награду Федеральная палата адвокатов, чтобы отметить лучших авторов-правоведов.

Лучшими научными работами были признаны четыре издания. Первым лауреатом премии стал судья Конституционного суда Николай Бондарь за работу "Судебный конституционализм: доктрина и конституционно-судебная практика". Также награда вручена вице-президенту Российской академии наук, директору Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талии Хабриевой и заместителю председателя Научно-консультативного совета ФПА РФ, профессору Валерию Лазареву, под научной редакцией которых издана монография "Судебная практика в современной правовой системе России".

Стал известен лонг-лист премии им. Сергея Курехина

Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новосёлова получила премию за учебник "Право интеллектуальной собственности". А директор Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции Наталья Лопашенко стала лауреатом за десятитомник "Уголовное право". Премия призвана мотивировать правоведов - искать новые научные подходы в праве.

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