Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений

В Вашингтоне услышали и Послание президента России, и пояснения, что Россия не хочет гонки вооружений.

"Насколько мы понимаем, в США и Вашингтоне услышали и Послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений", - сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В данном случае было отфиксировано согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности каких-то гонок вооружений", - сказал Песков.

На вопрос, шла ли речь о возможности подписания новых договоренностей по ограничению взаимных вооружений, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.