Путин не делал своим соперникам на выборах кадровых предложений

Другие кандидаты на выборах президента, которых на днях принимал в Кремле глава государства, не получили от него кадровых предложений. Об этом заявили в Кремле.

"Нет, это не так", - опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщения СМИ, что соперникам Владимира Путина на выборах были сделаны на встрече какие-либо предложения по трудоустройству в органы власти.

Напомним, что на встрече в понедельник глава государства призвал к диалогу, чтобы учесть позитивные моменты и объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны.