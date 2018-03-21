Путин расспросил Грефа о рисках "пузырей"

Президент расспросил главу Сбербанка Германа Грефа о работе компании, а также о том, стоит ли беспокоится из-за большого роста потребительских кредитов. Признаков возникновения "пузыря" нет, заверил Герман Греф. Также он рассказал о росте ипотеки и регистрации предпринимателей за несколько кликов.

"Знаю, что результаты работы учреждения за прошлый год можно назвать вполне приемлемыми, даже, скорее всего, хорошими", - оценил Владимир Путин.

Все финансовые показатели в порядке, заметил Герман Греф. "Мы очень хорошо поработали в прошлом году с нашими расходами. Мы в первую очередь увеличили инвестиции во все технологии - больше чем на 20 процентов за прошлый год, при этом общие расходы и в абсолютных, и в номинальных цифрах - меньше, чем в 2016 году. Такого удалось впервые достичь за всю историю банка", - уточнил он. В этом году банк обещает платить значительные дивиденды. Также будут обеспечены серьезные налоговые платежи.

"Если говорить о кредитовании экономики, то прошлый год в целом был достаточно успешным. Я знаю, что вас обычно интересуют две категории кредитов: первое - это все, что касается населения, в первую очередь ипотеки, - продолжил Греф. - В прошлом году мы увеличили в два раза темп выдачи ипотеки по сравнению с 2016 годом". И в прошлом году в третьем квартале произошло резкое падение ставок. "Мы сегодня уже выдаем кредиты от 7,5 процента по различным льготным программам - для молодых семей и так далее. Сейчас мы начали выдачу кредитов при субсидировании правительства, и надеюсь, что в этом году мы более 200 миллиардов выдадим по этой программе", - сообщил глава Сбербанка.

"Вы знаете, что некоторые эксперты проявляют определенную озабоченность в связи с большим ростом потребительских кредитов?" - заметил Путин. "Мы тоже сейчас внимательно за этим смотрим. По ипотеке мы видим…", - начал Греф. "Нет, не ипотека", - уточнил президент. Глава Сбербанка пояснил: "По ипотеке мы видим примерно в два раза рост - совершенно безопасно, там никаких проблем нет. По потребительским кредитам мы тоже сделали сравнение - и с нами самими образца 2008 года, и с развивающимися странами - пока мы не видим даже признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования".

"Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой", - считает Греф.

Что касается малого бизнеса - в прошлом году тоже был очень серьезный сдвиг. Мы в прошлом году приняли решение о том, что открытие счета и все операции в течение первого года для малого бизнеса происходят бесплатно. Мы сделали специальный продукт, который называется "Быстрый старт", и это привело к тому, что огромное количество предпринимателей стали открывать счета и пользоваться нашими услугами", - рассказал глава Сбербанка.

"Плюс мы в прошлом году вместе с правительством сделали несколько очень серьезных историй, - продолжил Греф. - Первая - возможность открытия счета онлайн, без посещения офиса... Вторая - совместно с Налоговой службой - регистрация юридического лица без явки в соответствующие органы регистрации. Таким образом, сегодня предприниматель может прийти к нам, зарегистрировать тут же компанию, открыть расчетный счет - и это можно сделать четырьмя действиями на экране. Фактически лучшая международная практика - это три клика".

"Правительство внесло сейчас в Думу закон, отменяющий регистрационную пошлину для малых предприятий, и в этом случае это будет три клика, то есть в принципе у нас, у России, есть возможность в этом году войти в лучшие мировые практики, - сообщил докладчик. - Это, как нам кажется, очень важное устранение барьеров на пути пользования финансовыми услугами и регистрации малого бизнеса". "Мы выдали в прошлом году 1,3 триллиона рублей малым и средним предприятиям, и впервые наш кредитный портфель превысил докризисный уровень", - также сказал он.

"Рост по сравнению с прошлым годом - сколько?" - уточнил глава государства. "По сравнению с 2016 годом - на 30 процентов", - сказал собеседник. "Приличный рост. Хорошо", - похвалил Путин.