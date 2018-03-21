Санация банковского сектора стала одной из самых нашумевших тем конца 2017 и начала 2018 годов. Сразу несколько крупнейших частных финансовых институтов России оказались подвержены процедуре оздоровления. Процедура проходила через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) - отдельной организации, подконтрольной Центробанку, созданной в июле 2017 года.

Член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев объяснил: "Процедура санации через Фонд консолидации банковского сектора была создана для того, чтобы обеспечить несколько важных аспектов: сохранить средства вкладчиков, сам банковский институт и предоставить возможность последующего вывода кредитных организаций на рынок после проведения санации. На примере Бинбанка, "ФК Открытие" и Промсвязьбанка можно сделать вывод, что новая процедура показала свою успешность и эффективность, она не только сохраняет средства вкладчиков, но и является весьма мягкой для российской экономики".

Рекордсмен по убыткам

Первой кредитной организацией, попавшей под санацию ФКБС, стал банк "ФК Открытие". Вместе с ним под процедуру попали также входившие в группу банка СК "Росгосстрах", банк "Траст", Росгосстрах Банк, АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-гарант", АО "НПФ электроэнергетики", ОАО "НПФ РГС", АО "Открытие Брокер", а также финансовые сервисы "Точка" и Рокетбанк.

Проблемы у банка начались летом 2017 года - клиенты сняли со своих счетов более 630 млрд рублей. В процессе оздоровления выяснились неприятные подробности финансовых показателей "ФК Открытие" - собственные потери банка на конец года составили 279 млрд рублей. Его убытки стали самыми высокими среди всех санируемых в России банков.

Правление "ФК Открытие" также весьма неохотно шло на сотрудничество с регулятором. Заседания акционеров неоднократно отменялись и переносились, а бывшее руководство банка было заинтересовано в сохранении собственных активов.

В итоге правление "ФК Открытие" было полностью заменено. Руководство банком было передано бывшему президенту ВТБ 24 Михаилу Задорнову 14 сентября 2017 года, которое остается за ним и по сей день.

Реализуемый механизм санации можно признать успешным

Рекордсмен по скандалам

Решение о санации Промсвязьбанка и вводе временной администрации было вынесено Центробанком 15 декабря 2017 г. Вместо ожидаемого представителями Банка России сотрудничества с руководством банка вышел затяжной конфликт с судебными разбирательствами. Совладелец Промсвязьбанка покинул территорию России, вызвав шквал недоверия как представителей регулятора, так и бывших партнеров и клиентов.

22 декабря 2017 года Центробанк сообщил о подготовке заявления в правоохранительные органы в связи с выявленными подозрительными денежными операциями. В частности, речь шла о пропаже кредитных досье заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.

В течение всего этого времени бывшее руководство Промсвязьбанка не делало попыток ни налаживания отношений с регулятором, ни восстановления доверия вкладчиков. Решение о списании капитала Промсвязьбанка было принято довольно быстро: уже 13 января. А в конце февраля 2018 года банк был окончательно передан в государственную собственность и переведен в статус оборонного банка указом президента.

Рекордсмен по сотрудничеству

Совсем иначе развивалась ситуация у Бинбанка, попавшего под санацию почти что одновременно с "ФК Открытие". В отличие от своих коллег бывший владелец Микаил Шишханов самостоятельно обратился в Центральный банк с просьбой о санации.

С самого начала процедуры оздоровления, которая стартовала в сентябре 2017 года, Бинбанк демонстрировал пример грамотной совместной работы. Вся команда управленцев плотно сотрудничала с временной администрацией. А сам Микаил Шишханов с первых дней процесса оставался на прямой связи с регулятором и тщательно отслеживал ход санации. Он внес и немалый личный вклад, переведя на баланс Рост Банка нефинансовые активы в общей сложности на 70 млрд рублей.

Без эксцессов прошла процедура списания обязательств перед владельцами банка на 226 млн долларов и перед АСВ в размере 18,4 млрд рублей. В начале марта было объявлено решение Центробанка о проведении докапитализации Бинбанка на сумму 56,9 млрд рублей. Межбанковский кредит, предоставленный Бинбанком Рост Банку, был погашен вместе с задолженностью Бинбанка перед ЦБ. Сейчас Бинбанк находится в процессе подготовки к объединению с "ФК Открытие", которое должно состояться до 1 апреля 2019 года.

Зарубежная практика

Вопреки сложившемуся мнению об опасности санации крупнейших банков зарубежная практика говорит о том, что процесс не является для экономики чем-то необычным. Практически во всех европейских странах пришлось прибегать к оздоровлению финансовых институтов в результате финансового кризиса 2008 года.

В Швеции в процессе экстренного оздоровления ужесточался контроль за оборотом и выпуском акций кредитных организаций. Это было необходимо для пресечения паники и экстренной продажи банковских активов. В Великобритании и США практикуется дополнительное кредитование банков путем выкупа акций. В России Центробанк и министерство финансов стремятся адаптировать наиболее эффективные варианты мировой практики под отечественный рынок. Реализуемый механизм санации через ФКБС можно официально признать успешным и эффективным.

"Эти примеры показывают, что Центробанк выбрал правильное направление в вопросе воздействия на банковский сектор, данный механизм эффективен, ну а необходимые корректировки можно выявить в процессе правоприменения. В результате сроки проведения санации сокращаются в разы и банковские клиенты даже не замечают, что кредитная организация находится под санацией", - объяснил Олег Николаев.