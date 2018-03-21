ЦБ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"

Банк России лишил права заниматься банковской деятельностью тульский "Телекоммерц Банк". Приказ об отзыве лицензии опубликован на сайте регулятора.

В "Телекоммерц Банке" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Причиной отзыва лицензии у кредитной организации, которая занимала 416-е место в банковской системе России, стало то, что в банке не соблюдали законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Также в последние месяцы выросло число сомнительных транзитных операций и операций с иностранной валютой.

Кредитная организация проводила крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным Банка России, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.